Sicilia in zona gialla. Pubblicata sul sito del Ministero della Salute la nuova ordinanza

La Sicilia resterà in zona gialla per altri 15 giorni. Lo stabilisce la nuova Ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Non mancano però i segnali positivi per la regione dove frena l’avanzata del virus.

Sicilia ancora in zona gialla: la nuova ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dell’8 settembre 2021, ha firmato una nuova Ordinanza che dispone, per la Sicilia, la proroga dell’ordinanza del 27 agosto 2021 per ulteriori 15 giorni, ferma restando la possibilità di nuova classificazione.

Datata 10 settembre, la nuova ordinanza “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19‘” è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Sicilia unica regione in zona gialla

La Sicilia rimane quindi in zona gialla per altri 15 giorni (ferma restanso la possibilità di nuova classificazione come specificato dal Ministero). Attualmente è l’unica regione in zona gialla, tutte le altre sono in “area bianca“.

Sicilia in zona gialla ma rallenta la diffusione del virus

Non mancano però i dati positivi per la Sicilia, nella settimana appena conclusa infatti si conferma la tendenza al rallentamento della diffusione del Covid-19 nella regione che era stata già registrata la settimana precedente.

Lo ha reso noto l‘Ufficio Statistica del Comune di Palermo: sono diminuiti i nuovi positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva) e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Dopo nove settimane è tornato a diminuire anche il numero degli attuali positivi.