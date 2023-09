L’iniziativa è partita dalla stessa sposa, la tiktoker britannica Lucy Edwards, una ragazza di 27 anni che circa dieci anni fa ha perso la vista. La ragazza era pronta a sposarsi con il suo fidanzato Ollie e per farlo ha chiesto al futuro marito e ai suoi ospiti di accontentarla con un gesto speciale.

La sposa è cieca, lo sposo e gli ospiti si bendano: il matrimonio

Lucy, infatti, ha chiesto ad Olly e a tutti gli invitati di bendarsi in occasione del matrimonio in modo che anche loro potessero vivere quel momento per la ragazza così speciale, proprio come avrebbe fatto lei. Tutti quanti hanno accettato di buon grado, come si può vedere in un video diventato presto virale sui social e, dunque, l’intera cerimonia si è svolta ‘al buio’. “Quando sono arrivata alla fine della navata e mio papà ha messo la mia mano in quella di Ollie, lui ha posato la mano sul mio vestito e lo ha “sentito” esattamente come ho fatto io la prima volta che l’ho indossato” – spiega la ragazza.

La sposa è cieca, lo sposo e gli ospiti si bendano: il video

“Ollie non è non vedente, sia lui che tutti gli ospiti sono stati in grado di sperimentare, in questo giorno così importante, ciò che io vivo ogni giorno“ – racconta ancora la 27enne da circa 2 milioni di followers su TikTok. Filmare l’intera cerimonia per ricavarne un video, poi, è stata solo una normale conseguenza di quello che è il lavoro di Lucy. La Edwards è particolarmente nota online e già nel 2014 aveva condiviso il palco del gala estivo del Royal National Institute per i Non Vedenti con Rod Stewart.