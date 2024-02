A C’è Posta Per Te una nuova storia di tradimenti. Giuseppe, dopo diversi tradimenti, chiede perdono in diretta alla sua ex Valeria e fa la proposta di matrimonio.

Giuseppe e Valeria a C’è Posta Per Te, cos’è successo?

A C’è Posta Per Te, nella puntata andata in onda il 17 febbraio, è stata raccontata una storia di un amore interrotto a causa di alcuni tradimenti.

Dopo 7 anni di convivenza lei è andata via dalla casa in cui convivevano perché ha scoperto una relazione parallela di Giuseppe, durata all’incirca sei mesi.

L’inizio della storia tra Giuseppe e Valeria

La storia tra Giuseppe e Valeria inizia nel 2014, ma a causa della perdita del padre di lei per un tumore e la malattia della madre subito dopo, Valeria nel 2018 decide di trasferirsi a casa della madre per starle vicino.

I due a causa di questa situazione finiscono per vedersi molto poco, solo nel weekend e Giuseppe si sente solo. Nel 2020 Valeria torna a casa ma il rapporto tra i due è ormai cambiato negativamente. Rancore e distanza si erano consolidati nella coppia, a tal punto che nel 2023 Giuseppe conosce un’altra donna, su Facebook, creando con lei una vera e propria relazione mentre Valeria era al lavoro.

La scoperta del tradimento e la proposta a C’è Posta Per Te

Iniziano i dubbi di Valeria, messaggi e chiamate la insospettiscono. L’amante di Giuseppe, dopo che lui aveva capito di amare Valeria, lo minaccia di dire tutto alla compagna e quindi è lui a svelare il tradimento. Ma, una volta scoperto che non si trattava di un semplice flirt, ma una relazione a tutti gli effetti, Valeria lo lascia definitivamente.

«Ho sbagliato perché ho pensato che non parlare dei nostri problemi fosse la cosa più giusta. Ti ho sempre detto che era tutto a posto. Ho sbagliato perché nella mia solitudine, ho cercato conforto in una persona che non era quella che volevo. Mi manca tutto di te, io sopravvivo e basta. Quando ci siamo conosciuti nove anni fa ci siamo fatti una promessa dicendoci che se a uno dei due fosse mancato amore o sentimento avremmo avuto il coraggio di dircelo. Volevo dirti che quel coraggio non l’ho mai avuto perché non ho mai smesso di amarti. Ho capito che sei tu la donna con cui io voglio rimanere fino alla fine dei miei giorni e fino al mio ultimo respiro. Vuoi sposarmi?».

Ma Valeria resta ferma sulle sue decisioni, anche a C’è Posta Per Te: