La Superlega vince in tribunale: "Non possono ostacolare la concorrenza"

La Superlega vince al Tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa: per il momento nessuna sanzione per Juventus, Real Madrid e Barcellona

Superlega batte Uefa e Fifa.

A stabilirlo è il Tribunale Provinciale di Madrid che, respinta l’opposizione «anticoncorrenziale» della Uefa, ha espresso una sentenza a favore della Superlega. Nessuna sanzione, per il momento, per Juventus, Real Madrid e Barcellona.

La sentenza contro Fifa e Uefa

«Abuso da parte di chi detiene una posizione dominante» si legge nel testo della sentenza contro Fifa e Uefa del Tribunale Provinciale di Madrid, che arriva prima della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

A riportare la sentenza è stato il quotidiano spagnolo As, che ha avuto accesso alle carte: i tre magistrati spagnoli hanno sostenuto che «Fifa e Uefa non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira a essere la sua concorrente, la Superlega».

In attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Ue

In essa si saprà se la Uefa gode di un monopolio nell’organizzazione delle competizioni oppure no. «Quella che si avverte è un’azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione dominante» commentano per il momento i giudici, che aggiungono infine che «alla luce delle indicazioni messe a disposizione, non sembra giustificabile il comportamento dei convenuti a tutela degli interessi generali del calcio europeo».