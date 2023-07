La Talpa, dopo l’annuncio del ritorno dello scorso anno, dovrebbe finalmente vedere luce nella stagione tv 2023/2024. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome della papabile conduttrice: sembra che Maria De Filippi abbia messo gli occhi su un volto Mediaset.

La Talpa: Maria De Filippi ha scelto la conduttrice

Durante la stagione televisiva 2023/2023, La Talpa dovrebbe finalmente vedere luce. Stando ad alcune indiscrezioni, il programma dovrebbe tornare in televisione, ma non su Canale 5, come si prevedeva qualche tempo fa. Pier Silvio Berlusconi avrebbe pensato di posizionarlo su Italia1. Nelle ultime ore, inoltre, è spuntato anche il nome della conduttrice: pare che Maria De Filippi abbia pensato a Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria conduttrice de La Talpa

Secondo TvBlog, al momento in pole position per condurre La Talpa c’è Luxuria. Se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, per Vladimir si tratterebbe di un vero e proprio debutto. Fino ad oggi, infatti, non ha mai condotto un programma. Il suo ruolo è sempre stato quello dell’opinionsta.

La Talpa su Italia 1, Temptation Island su Canale 5

Mentre La Talpa dovrebbe vedere luce su Italia1, la prima serata di Canale 5 resta alla versione invernale di Temptation Island. Il programma delle tentazioni dovrebbe sostituire L’Isola dei Famosi, messo in panchina per almeno una stagione.