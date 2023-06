La Talpa dovrebbe tornare in televisione nel 2024 e secondo alcune indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe già in mente una conduttrice. Pare che abbia puntato tutto su Silvia Toffanin.

La Talpa: De Filippi vuole Toffanin come conduttrice

Come sappiamo ormai da mesi, La Talpa dovrebbe tornare in televisione nel corso della prossima stagione, con la direzione di Maria De Filippi. L’ultima edizione del reality è andata in scena nel 2008 e ha visto trionfare Karina Cascella. Stando a quanto sostiene il settimanale Nuovo Tv, il programma dovrebbe sostituire lo spazio destinato all’Isola dei Famosi. Questo significa che il prossimo anno, il reality honduregno resterà in panchina. Non solo, sembra che la De Filippi abbia già il nome della conduttrice: Silvia Toffanin.

La Talpa: le ultime novità

Il settimanale Nuovo Tv, che vede la De Filippi come “consigliera più fidata di Pier Silvio Berlusconi, e forse addirittura dirigente d’azienda“, parla della Toffanin come prima scelta. Non solo, Maria starebbe lavorando “a stretto contatto” con Silvia, proprio perché la vede perfetta per rilanciare La Talpa.

La Talpa sostituisce L’Isola dei Famosi

Se le indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv dovessero essere vere, La Talpa tornerebbe in tv nel 2024, con la conduzione della Toffanin. Il reality game prenderebbe il posto dell’Isola dei Famosi, che andrebbe in pausa insieme a Ilary Blasi e tutta la sua squadra.