La Vita in Diretta Estate: la conduzione passa a Roberta Capua e Gianluca Semprini

La conduzione della versione estiva de La Vita in Diretta sarà affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini

La nuova edizione di Uno Mattina Estate sarà affiancata dalla partenza anche de La Vita in Diretta in versione estiva. Il popolare show pomeridiano di Rai Uno, condotto in solitaria da Alberto Matano, prenderà dunque il nome di Estate in diretta e vedrà al timone una coppia di conduttori completamente nuovi.

Pur avendo entrambi molti anni di lavoro e di grande esperienza alle spalle, Roberta Capua e Gianluca Semprini si troveranno di fatto a collaborare per la prima volta insieme in tv.

Roberta Capua è senza dubbio una conduttrice molto garbata e di grande talento, che ha già condotto molti programmi di varia natura. Finalmente le viene ora data la possibilità di farsi valere sulla prima rete nazionale, sicuro volto perfetto per Rai Uno. Gianluca Semprini, giornalista di Rai News, ha invece già condotto la trasmissione nell’estate del 2018 insieme a Ingrid Muccitelli. Dopo aver dimostrato grande professionalità e padronanza, eccolo dunque confermato anche per l’edizione 2021.

Quella di Estate in diretta 2021 si preannuncia dunque una coppia di padroni di casa perfetti, per i quali si prospetta un percorso certamente felice dopo l’ottima stagione di Alberto Matano che sta per concludersi. Il popolare giornalista catanzarese potrebbe del resto avere nuove importanti prospettive per la prossima stagione televisiva in casa Rai.