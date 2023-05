La Zarra: ecco chi è la rappresentante francese all'Eurovision 2023

Eleganza, fascino e talento da vendere. La Francia quest’anno ha tutte le carte in regola per ben figurare all’Eurovision Song Contest 2023, dove schiera in sua rappresentanza la cantautrice La Zarra, nome d’arte di Fatima Zahra Hafdi, con il brano “Évidemment“.

Francese ma di origini canadesi: La Zarra rappresenta i cugini transalpini all’Eurovision 2023 con “Évidemment“

Originaria di Montréal, in Canada, il brano che presenterà nella finale del mega contest musicale europeo, alla Liverpool Arena, è stato scritto insieme a Benny Adam e prodotto con la collaborazione di Banx & Ranx. La traccia è stata scelta direttamente dall’emittente radiotelevisiva pubblica francese France Télévisions.

Dopo aver affinato la sua tecnica da autodidatta, l’esordio discografico per La Zarra è arrivato nel 2016 con il singolo “Printemps blanc“, realizzato in collaborazione con il rapper Niro. Nel 2021 il suo disco d’esordio “Traîtrise” ha ricevuto una nomination ai prestigiosi Nrj Music Awards.

Gli Nrj Music Awards non sono stati gli unici riconoscimenti per l’artista francese, che nel 2022 ha ricevuto anche una candidatura come rivelazione dell’anno ai Félix Award, e anche un riconoscimento come scoperta dell’anno per Francophone par la Socan.

La partecipazione all’Eurovision è dunque la ciliegina sulla torta di una carriera fino ad ora fantastica per La Zarra, che adesso potrebbe arricchire con il premio potenzialmente più prestigioso del suo palmarès: il microfono di cristallo dell’Eurovision.