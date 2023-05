Scaletta finale Eurovision 2023

È tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023: in attesa di scoprire il vincitore dell’edizione, ecco svelata la scaletta della serata.

Scaletta finale Eurovisione Song Contest 2023: svelato l’ordine di uscita dei cantanti in gara

La finale dell’Eurovision Song Contest andrà in onda sabato 13 maggio 2023. In Italia, potrà essere seguita in diretta su Rai 1. In attesa di scoprire il vincitore dell’evento dedicato alla musica europea, è stata svelata la scaletta con la quale si esibiranno i vari artisti in gara.

L’ordine con il quale i cantanti si esibiranno sul palco di Liverpool è il seguente:

1. Austria: Teya & Salena con “Who the Hell Is Edgar?”

2. Portogallo: Mimicat con “Ai coração”

3. Svizzera: Remo Forrer con “Watergun”

4. Polonia: Blanka con “Solo”

5. Serbia: Luke Black con “Samo mi se spava”

6. Francia: La Zarra con “Évidemment”

7. Cipro: Andrew Lambrou con “Break a Broken Heart”

8. Spagna: Blanca Paloma con “Eaea”

9. Svezia: Loreen con “Tattoo”

10. Albania: Albina & Familja Kelmendi con “Duje”

11. Italia: Marco Mengoni con “Due vite”

12. Estonia: Alika con “Bridges”

13. Finlandia: Käärijä con “Cha cha cha”

14. Repubblica Ceca: Vesna con “My Sister’s Crown”

15. Australia: Voyager con “Promise”

16. Belgio: Gustaph con “Because of You”

17. Armenia: Brunette con “Future Lover”

18. Moldavia: Pasha Parfeni con “Soarele și Luna”

19. Ucraina: Tvorchi con “Heart of Steel”

20. Norvegia: Alessandra con “Queen of Kings”

21. Germania: Lord of the Lost con “Blood & Glitter”

22. Lituania: Monika Linkytė con “Stay”

23. Israele: Noa Kirel con Unicorn

24. Slovenia: Joker Out con Carpe Diem

25. Croazia: Let 3 con Mama ŠČ!

26. Regno Unito: Mae Muller con I Wrote A Song.