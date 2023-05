Mengoni incanta Liverpool con il concerto all’Eurovision Village: “Alto livello, è sensazionale”

In attesa di esibirsi in mondovisione, Marco Mengoni ha fatto innamorare Liverpool con il concerto organizzato all’Eurovision Village in una delle poche giornate di pausa dell’evento dedicato alla musica europea. Il concerto ha incantato italiani e inglesi che vi hanno partecipato mentre, in Italia, proliferano i commenti di apprezzamento nei confronti delle doti canore dell’artista che ha vinto l’edizione 2023 del Festival di Sanremo.

Clip delle prove di Due Vite condiviso su Instagram: il commento di Giorgia

Marco Mengoni non si è ancora esibito all’Eurovision Song Contest. Sul palco di Liverpool, è salito soltanto per le prove. Anche se il cantante italiano non ha ancora condiviso ufficialmente la sua performance con il pubblico, ha già rubato il cuore della città inglese. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023, infatti, è stato protagonista di una preview di circa un minuto durante la prima semifinale dell’Eurovision. In questa circostanza, è stata mostrata una clip che riportava una parte della sua prova: l’elevata qualità della sua esibizione ha fatto scatenare l’entusiasmo di Mara Maionchi e di Gabriele Corsi, presentatori italiani dell’edizione.

Mengoni stesso ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una clip in cui canta Due Vite durante le prove. La condivisione del breve video ha scatenato una pioggia di commenti positivi non solo da parte dei fan ma anche di colleghi e specialisti del settore musicale italiano.

Commentando il video pubblicato su Instagram dall’artista, ad esempio, facendo riferimento alla frase della canzone vincitrice di Sanremo che recita “qui non arriva la musica”, Giorgia ha scritto: “Qui, invece, arriva tutta!”.

Mengoni incanta Liverpool con il concerto all’Eurovision Village: “È sensazionale”

L’apprezzamento nei confronti di Mengoni, poi, è ulteriormente aumentato quando, nella serata del 10 maggio, gli spettatori dell’Eurovision hanno potuto assistere al concerto del cantante a Liverpool, organizzato in uno dei pochi giorni senza esibizioni secondo il calendario del Festival europeo.

Al concerto di Marco Mengoni a Liverpool, che si è tenuto all’interno dell’Eurovision Village, ha potuto assistere il pubblico italiano e quello inglese. Durante il concerto, l’artista ha cantato alcuni dei suoi brani più famosi. Oltre a Due Vite, in gara all’evento dedicato alla musica europea, ha scelto di proporre le canzoni che hanno segnato i momenti più importanti della sua carriera, dalla vittoria a X Factor nel 2009 sino a oggi.

Commentando il percorso del cantante e la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, il deejay del Trio Medusa, Gabriele Corsi, che su Radio DEEJAY conduce il programma Chiamate Roma Triuno Triuno, ha affermato: “Posso dire, senza togliere niente a nessuno, noi siamo di un’altra categoria. Marco Mengoni gioca in un altro campionato, è sensazionale. Qui l’edizione del brano è leggermente modificata, è uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, che gioiscono ascoltando Due vite”.