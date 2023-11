Ladispoli, Leone del circo scappa. Il sindaco: "Evitate gli spostamenti"

Momenti di paura a Ladispoli. Il leone dopo essere fuggito è stato avvistato per le strade. Il sindaco ha invitato i cittadini a non uscire.

La città di Ladispoli ha vissuto dei veri e propri attimi di paura. Un leone proveniente da un noto circo è scappato e si è diretto per le strade del comune. Sono diverse le immagini che le persone hanno immortalato e condiviso sui social, diventando virali. Intervenute sul posto le forze dell’ordine che hanno avvistato il leone. Stando a quanto riporta “La Repubblica”, il felino si trovava in un canneto situato nelle vicinanze del circo.



Ladispoli, leone del circo scappa e si dirige verso le strade: l’appello del sindaco Grando

Il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, attraverso un lungo post condiviso nella pagina istituzionale di Facebook, ha spiegato a grandi linee cosa è successo nelle precedenti ore e al contempo appellandosi alla cittadinanza, chiedendo di evitare gli spostamenti: “Un leone è scappato dal circo attendato in Viale Mediterraneo. L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle Forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto.

Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione”.

Nella conclusione del post, il primo cittadino del comune romano ha tenuto a fare una precisazione spiegando che l’amministrazione non ha fornito autorizzazioni al circo e che non è suo compito farlo: “Purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti”.

Le critiche sui social. LAV: “È la quinta fuga in un anno”

Nel frattempo, non sono mancate le critiche per quanto avvenuto, a cominciare da LAV che in un post su Facebook ha scritto: “Oggi un leone è scappato da un circo a Ladispoli! Si tratta della quinta fuga di un animale detenuto in un circo in un anno. La notizia, oltre a riempirci di tristezza per la vita di questi animali costretti ad “esibirsi”, rinnova l’appello della LAV e della stragrande maggioranza degli italiani di attuare la legge delega sul riordino dello spettacolo in tempi brevi. È ora di dire basta agli “spettacoli” con animali e che nessuno faccia male al leone!”. L’attivista per i diritti degli animali, Enrico Rizzi ha invece dichiarato: ”Il leone scappato dal circo di Ladispoli tra le case dei cittadini. Prefetto revochi immediatamente tutte le autorizzazioni al circo”.