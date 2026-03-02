Nella serata di ieri, domenica 1 marzo, un inseguimento a Roma si è trasformato in tragedia: tre persone hanno perso la vita in un incidente frontale causato da un’auto di ladri in fuga dalla polizia.

Ladri in fuga dalla polizia a Roma, incidente devastante: una famiglia sterminata in via Collatina

Una drammatica catena di eventi si è consumata domenica 1 marzo in via Collatina, nel quartiere Quarticciolo di Roma. Un’auto, fermata per un controllo dalla polizia, ha ignorato l’alt e si è data alla fuga ad alta velocità.

Come riportato da Virgilio Notizie, giunta all’altezza del civico 661, la Toyota Yaris guidata dai fuggitivi ha invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro una Fiat Punto su cui viaggiava una famiglia: padre, madre e figlio hanno perso la vita nell’impatto. I due genitori, di 70 e 64 anni, sono deceduti sul colpo; il figlio di 42 anni, trasportato in ospedale, è spirato poco dopo. “L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco, per tre delle persone a bordo dell’auto colpita non c’è stato nulla da fare”, hanno riportato le prime ricostruzioni. La scena, raccontano i testimoni, era straziante: l’auto completamente distrutta, vetri e detriti ovunque e il silenzio rotto dai sireni dei mezzi di soccorso.

Ladri in fuga dalla polizia a Roma: l’arresto dei responsabili e le indagini in corso

Stando alle indiscrezioni del Corriere Adriatico, i tre occupanti della Toyota Yaris, tutti di origine sudamericana, sono stati arrestati: uno subito fermato dagli agenti e gli altri due trasportati in ospedale. Sono accusati di omicidio stradale in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, violazione degli obblighi verso funzionari e porto di oggetti atti allo scasso. All’interno del veicolo, le forze dell’ordine avrebbero rinvenuto jammer e cacciaviti, strumenti utilizzati per neutralizzare antifurti e forzare serrature.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, i malviventi “potrebbero aver cercato un obiettivo da colpire” prima di essere intercettati. Nel frattempo, le ricerche continuano per individuare gli altri tre complici fuggiti a piedi. La Scientifica e la Squadra Mobile stanno svolgendo rilievi approfonditi sul luogo del tragico incidente, mentre i residenti della zona raccontano di aver assistito a scene di panico e disperazione. Una comunità intera, già segnata dalla presenza di bande e microcriminalità, si trova ora a fare i conti con un lutto che ha cambiato per sempre la vita di una famiglia.