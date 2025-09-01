A Torino i ladri hanno rubato il triciclo di una bambina con difficoltà motorie, lasciando la famiglia profondamente scossa. Il padre lancia un appello urgente alla comunità nella speranza di recuperare il mezzo, prezioso per la vita quotidiana della figlia.

Ladri rubano triciclo ortopedico ad una bimba disabile: il furto che priva la piccola della sua libertà

A Torino, nel quartiere San Salvario, un padre ha denunciato con amarezza la sparizione del triciclo ortopedico della figlia di otto anni, affetta da gravi difficoltà motorie. Il mezzo, dal telaio rosso e dal valore economico di circa 1.500 euro, non era soltanto un oggetto di svago: rappresentava per la piccola la possibilità di muoversi in autonomia e vivere momenti di normalità.

Il triciclo era custodito nell’androne del palazzo di famiglia, ma al ritorno dalle vacanze i genitori hanno scoperto che era stato portato via.

Ladri rubano triciclo ortopedico ad una bimba disabile: l’appello del padre

Dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, Simone Aversa ha deciso di rivolgersi direttamente ai cittadini con un accorato appello, diffuso anche tramite Facebook.

“Buonasera a tutti, hanno rubato il triciclo ortopedico di mia figlia, è una bici speciale per bambini con disabilità. Per noi è molto preziosa. Chiunque avesse informazioni utili al ritrovamento e a individuare i miserabili responsabili ci contatti“.



Il messaggio è stato condiviso da numerosi utenti e gruppi di quartiere, suscitando solidarietà e indignazione per un gesto giudicato privo di scrupoli. Ora la famiglia spera che la diffusione dell’appello possa favorire il ritrovamento del prezioso mezzo, indispensabile per garantire alla bambina la possibilità di spostarsi e continuare a coltivare la sua autonomia.

Chiunque abbia informazioni può contattare il padre al numero 335.7249281.