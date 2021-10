Lapo Elkann e Joana Lemos, le prime foto del viaggio di nozze: dove sono andati

Lapo Elkann ha postato le prime foto dal suo viaggio di nozze con Joana Lemos. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo le nozze top secret in Portogallo, Lapo Elkann si è concesso una luna di miele in un posto da sogno insieme alla sua neosposa, Joana Lemos.

Lapo Elkann: il viaggio di nozze

Lo scorso 7 ottobre (giorno del suo 44esimo compleanno) Lapo Elkann ha sposato l’ex pilota di Rally Joana Lemos.

La cerimonia top secret si è tenuta in Portogallo, paese natale della sposa, e a seguire i due sono partiti per la luna di miele, destinazione Arabia Saudita. Sui social Lapo Elkann ha postato una foto dal loro soggiorno ad AlUla, sito archeologico Patrimonio Unesco sull’antica via dell’incenso. Nella foto lui e Joana Lemos sorridono felici e abbracciati proprio all’interno del sito e il rampollo della famiglia Agnelli nella didascalia all’immagine ha scritto: “In viaggio di nozze con Joana.

Vi mando un saluto da AlUla, Arabia Saudita. Patrimonio Unesco, colmo di storia e tradizioni. Le persone sono accoglienti, un palmeto immenso, le rovine millenarie, in lontananza il mare cristallino. Grazie al fratello Teo per averci accolto”, e ancora: “Non c’è altra donna al mondo che mi abbia portato a essere la versione migliore di me stesso”.

Lapo Elkann e Joana Lemos: l’amore

Da circa 2 anni Lapo Elkann è legato sentimentalmente a Joana Lemos, con cui si occupa costantemente della fondazione Laps, associazione benefica dedicata ai giovani con problemi.

Elkann ha dichiarato che l’amore per Joana lo avrebbe cambiato in meglio e ha anche confessato che gli piacerebbe avere presto insieme a lei un bambino. “Gran parte del mio successo e della mia vitalità, è merito suo. La serenità che ho e la voglia che ho di costruire una vita con lei e con nessun’altra donna è sempre merito suo. Lei ha due figli incredibili, siamo già una famiglia.

Uno dei suoi figli gioca a calcio, ha giocato nella Fiorentina con Paulo Sousa e un altro, bravissimo ragazzo, vuole fare l’attore, sembra Alain Delon. Sono incredibili, davvero. La realtà dei fatti è che io non vedo l’ora di costruire con lei una vita familiare. Ha fatto uscire la miglior versione di me”.

Lapo Elkann: l’incidente

Nel 2019 Lapo Elkann aveva rischiato di perdere la vita in un incidente stradale a Tel Aviv. Per mesi – prima d’incontrare Joana Lemos – il rampollo della famiglia Agnelli è stato in una clinica di riabilitazione, dove ha praticamente dovuto reimparare a camminare.