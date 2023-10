Lapo Elkann e la moglie Joana Lemos: "Con i suoi figli rapporto fantastico"

Lapo Elkann ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Joana Lemos, l’ex campionessa di rally con cui è convolato a nozze nel 2021.

Lapo Elkann: l’amore per Joana Lemos

Lapo Elkann sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Joana Lemos e lui stesso ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’imprenditrice confessando a Novella 2000:

“Ci siamo conquistati con il rispetto reciproco, ma anche l’amore e la pazienza. Ma come tutte le belle storie ci vuole tempo per conoscersi, un periodo di accettazione l’uno dell’altra. La relazione con Jana cresce ogni giorno e diviene sempre più bella”. L’imprenditore non ha nascosto che avrebbe voluto un giorno un figlio suo ma, per il momento, si è limitato a precisare di aver instaurato uno splendido legame con i figli di sua moglie.

“Con i suoi figli ho un rapporto fantastico, andiamo molto d’accordo. Sono grandi: uno ha 22 anni e l’altro 25”. Quanto al suo rocambolesco passato, Elkann ha affermato di aver “chiuso” per sempre con determinate cose e ha ammesso: “Sono estremamente contento di come si sono chiusi alcuni capitoli del passato. Li ho chiusi bene e per sempre”. In tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto o sulla sua vita privata e si chiedono se lui romperà ulteriormente il silenzio in merito alla questione.