Laura Maddaloni è pronta per il GF Vip: “La proposta potrebbe arrivare”

Laura Maddaloni sarà una nuova concorrente del GF Vip 7? Tutto quello che c'è da sapere.

Secondi indiscrezioni Laura Maddaloni, reduce dall’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip.

Laura Maddaloni al GF Vip

Alfonso Signorini proporrà a Laura Maddaloni di entrare al GF Vip 7 in qualità di nuova concorrente? Il marito della sportiva, Clemente Russo, è convinto di sì e inoltre in tanti sono convinti che l’ex naufraga possa essere un’ottima concorrente del reality show vista la sua esperienza all’Isola dei Famosi dove, nel bene e nel male, ha fatto parlare di sé.

Clemente Russo, dal canto suo, ha ammesso di non sentirsi adatto a tornare al GF Vip:

“Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre.

Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione. Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa. La proposta però potrebbe arrivare a Laura visto che ha fatto un bel percorso all’Isola.”

Laura Maddaloni e L’Isola dei Famosi

Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2022 e a proposito della sua partecipazione al programma lei stessa ha ammesso: “Tornando indietro, nonostante io abbia capito che comunque quello è un palcoscenico e molti hanno finto di attaccarmi sapendo che il mio carattere si accende subito, io rifarei tutto quello che ho fatto.

Mi è stato detto da molte persone che comunque nel bene e nel male sono stata uno dei personaggi più forti sull’isola.” In tanti non vedono l’ora di sapere se effettivamente approderà al GF Vip 7 il prossimo autunno.