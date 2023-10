Laura Pausini commossa per le parole della figlia: "Ho imparato da te"

Laura Pausini ha condivbiso via social un video in cui la si sente parlare con sua figlia Paola.

Il 16 novembre uscirà il nuovo album di Laura Pausini, Anime Parallele, e la cantante ha condiviso via social alcuni estratti dall’album in cui la si sente cantare con sua figlia Paola, nata dall’amore per suo marito Paolo Carta.

Laura Pausini: le parole della figlia

Attraverso i social Laura Pausini ha preannunciato l’uscita del suo nuovo disco e ha pubblicato alcuni estratti in cui la si sente cantare e parlare con sua figlia Paola. “Quindi questa canzone l’abbiamo cantata insieme?”, si sente dire alla bambina, mentre la madre le ha risposto: “Sì. E come ti senti? Ti senti bene?”. La piccola Paola ha quindi risposto: “Io non so se l’ho cantata bene però…”, e Laura Pausini l’ha incoraggiata affermando: “Secondo me sì, devi essere molto contenta, dammi la mano, congratulazioni: sei stata molto brava”. Al termine della registrazione le si sente dire: “Ho imparato da te mamma”. Le sue parole non hanno mancato di commuovere la cantante, che non ha fatto segreto di essere profondamente legata alla sua unica figlia. Laura Pausini ha più volte parlato di quanto sia stato difficile per lei riuscire a restare incinta e a tal proposito ha confessato che l’arrivo di Paola sarebbe stato per lei un miracolo.

“Non pensavo più di poter rimanere incinta senza aiuti: da anni non usavo precauzioni, e non era successo niente. Tra l’altro avevo scoperto di avere un problema, ed ero convinta di dovermi operare. Avevo programmato di farlo una volta completato il tour, invece Paola mi ha anticipato. Ha deciso lei quando arrivare, si è attaccata nell’unico punto possibile. Una specie di miracolo”, ha dichiarato la cantante.