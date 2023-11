Laura Pausini, il rapporto con la figlia Paola: "Mi chiede sempre se sono famosa"

Laura Pausini ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con sua figlia Paola, che vive insieme a lei a Miami.

Laura Pausini: i retroscena sulla figlia Paola

Nonostante sia una delle cantanti più famose del mondo, Laura Pausini ha cercato di far vivere a sua figlia Paola una vita il più possibile normale e lei stessa ha confessato che oggi che ha 10 anni la figlia non sarebbe del tutto consapevole del suo livello di celebrità. “Adesso che è un po’ più grande e vede i numeri, gli streaming, queste cose qui, mi fa: ‘Mamma, stai andando malissimo’”, e ancora: “Mi chiede: ‘Non ho capito se sei famosa o no’. Secondo voi come glielo dico? Vado lì e le dico ‘sì, sono famosa, sono la divina’. Le dico di chiedere al padre”.

Di recente Laura Pausini ha realizzato un brano musicale proprio insieme a sua figlia e più volte, nelle sue interviste, ha confessato tutto il suo amore per l’unica bambina avuta insieme a suo marito, Paolo Carta. I due vivono a Miami e finora hanno sempre cercato di far vivere a Paola una vita normale, proteggendo la sua privacy e cercando di tenerla lontana da occhi indiscreti. In tanti sono curiosi di saperne di più sul suo futuro.