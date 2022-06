Molte ugole sul palco di Reggio Emilia e molte gambe a muoversi intrecciate: Laura Pausini “investe” Elisa sul palco e la Amoroso se la ride

Laura Pausini “investe” Elisa sul palco con Alessandra Amoroso che se la ride sull’immenso palco di “Una, nessuna e centomila”. Ecco il gustoso siparietto fra le star femminili della nostra musica che sono tornate ad esibirsi contro la violenza di genere ha fatto il giro dei social.

Un giro che è stato in un certo senso “cristallizzato” su Twitter da un’utente, Yashal, che ha scritto: “Raga vi prego Laura che mette quasi sotto Elisa ed Alessandra che se ne accorge e scoppia a ridere”.

Laura Pausini “investe” Elisa

E in effetti questo è accaduto: durante una delle esibizioni corali sul palco di Reggio Emilia la Pausini è scattata indietro nella foga “cantereccia” e tecnicamente ha “messo sotto” la povera Elisa, tutto questo mentre Alessandra Amoroso che ha visto la scena dallo stage che anch’essa calcava è scoppiata a ridere.

D’altronde l’evento era di quelli che all’allegria gridavano forte a prescindere dalla serietà assoluta del tema ispiratore.

Dopo il covid torna il palco affollato di star

Dopo che il covid aveva tenuto le nostre star in angolo per due anni le signore di “Una. Nessuna. Centomila” sono tornate sabato 11 giugno sul palco della RFC Arena di Campovolo per raccogliere fondi per i centri antiviolenza. Da Giorgia e Fiorella Mannoia ad Emma Marrone, da Alessandra Amoroso ad Elisa, Gianna Nannini e poi lei, “l’investitrice” benevola, quella forza della natura in tutti i sensi che risponde al nome di Laura Pausini.