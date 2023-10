Laura Pausini: "Tra me e Paolo c'è una forte attrazione"

Laura Pausini ha sposato Paolo Carta dopo 18 anni d’amore e una figlia e lei stessa ha confessato a Gente alcuni retroscena sulla sua storia con il marito.

Laura Pausini e Paolo Carta: la storia d’amore

Laura Pausini ha confessato a Gente alcuni retroscena sulla sua storia con il marito Paolo Carta con cui, lo scorso marzo, è convolata a nozze in gran segreto. I due stanno insieme da 18 anni e hanno avuto insieme la loro figlia, Paola.

“I nostri amici dicono che non siamo normali”, ha confessato la cantante in merito al suo rapporto col marito, e ancora: “Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui, appunto, è un ‘chiuso’, un riflessivo e ancora oggi ogni tanto mi chiedo: ma che cosa starà pensando? Pure i nostri amici ci dicono che non siamo normali, stiamo sempre appiccicati e però fra noi c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte e però lasciamo libero l’altro di essere com’è. Per farti un esempio, lui è vegetariano. Mi ci vedi, a me, vegetariana?”.

La cantante ha anche confessato come lei e sua figlia Paola sarebbero diverse e come la bambina le abbia manifestato già il suo bisogno d’indipendenza. “È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa. Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca”, ha ammesso per la prima volta la cantante.