Latuta.com: Un unico riferimento per l'abbigliamento professionale di tutti i settori

Latuta.com: Un unico riferimento per l'abbigliamento professionale di tutti i...

L’abbigliamento professionale deve essere robusto, funzionale e offrire comfort e versatilità. Latuta, operatore specializzato in uniformi e abbigliamento professionale, rende facile trovare soluzioni che rispondono alle esigenze specifiche di ogni cliente. Con un vasto catalogo che include migliaia di prodotti dei migliori marchi e un team con un’esperienza di oltre 90 anni, Latuta è la scelta ideale per l’abbigliamento da lavoro.

L’offerta si articola in otto sezioni principali: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico. Trovare l’articolo desiderato è facile e non esiste un quantitativo minimo per gli ordini. Inoltre, c’è la possibilità di personalizzare le divise con serigrafie e ricami.

Il magazzino di Latuta offre più di 1.000 prodotti. Nel settore sanitario, per esempio, sono disponibili camici medici, casacche sanitarie, pantaloni sanitari, cuffie chirurgiche e scarpe per infermieri, tutti pensati per garantire la sicurezza e il comfort durante il turno.

Per il settore dell’edilizia, Latuta offre abbigliamento da lavoro sicuro e performante, pensato per ogni tipo di manodopera. L’offerta comprende abbigliamento da lavoro generico, abbigliamento termico, abbigliamento ad alta visibilità e calzature antinfortunistiche.

Nel settore Chef & Horeca, ad esempio, presenta una varietà di abbigliamento da cucina, abbigliamento per sala e bar e abbigliamento hotelleria. La selezione comprende giacche, pantaloni e cappelli da cuoco, grembiuli e magliette per barman e camerieri, e una vasta gamma di accessori come cravatte e papillon.

L’offerta include anche divise da estetista e parrucchiere, abbigliamento per collaboratori domestici, abbigliamento promozionale e DPI. I prodotti nel catalogo sono dei marchi di riferimento per i professionisti, come Egochef, Giblor’s, Pukka, U-Power, Rossini, Isacco e Payper.

Latuta assicura inoltre un servizio di assistenza al cliente tramite chat e form online, telefono, WhatsApp ed e-mail per fornire informazioni aggiuntive o preparare un preventivo su misura. Grazie alla sua offerta completa e accessibile, l’azienda gestisce oltre 25.000 ordini ogni anno.

Infine, sono disponibili sconti quantità su taglie e colori (anche assortiti), permettendo ai clienti di risparmiare sul prezzo di listino. Le riduzioni possono essere consultate in tempo reale, basta modificare le quantità di un prodotto per vedere il prezzo unitario finale. Ovviamente, più è grande la quantità, maggiore è il risparmio.