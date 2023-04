Le conferme e le novità del palinsesto Mediaset estate 2023

Nel palinsesto Mediaset della prossima estate, che avrà inizio il 28 maggio e durerà fino al 2 settembre, il programma di punta sarà Temptation Island.

Il palinsesto di Canale 5

Il reality tornerà dopo un anno di pausa e andrà in onda di lunedì andando a sostituire l’Isola dei Famosi. Il programma sarà condotto nuovamente da Filippo Bisciglia e terminerà il 19 giugno. Di martedì si alterneranno le grandi fiction e i film.

Il mercoledì invece andrà in onda Bayond Paradise, New Amsterdam, The Forest Of The Missing e Signora Volpe.

Di giovedì verranno trasmesse le repliche di Scherzi a Parte e Zelig. Il venerdì ci saranno la serie La ragazza e l’ufficiale. Il sabato sera sarà dedicato alle vecchie puntate de Lo Show dei Record e di Michelle Impossible.

La mattina Simona Branchetti condurrà Morning News. Subito dopo arriveranno le repliche di Forum. Nel pomeriggio rimane confermato Beautiful e Terra Amara.

Nel daytime andrà in onda la nuova serie spagnola La Promesa e gli episodi di Un altro domani.

Il sabato e la domenica verranno trasmesse Le Storie di Melaverde e Melaverde.

Durante il preserale potremo rivedere le repliche di Caduta libera e Paperissima Sprint a partire dal 12 giugno al posto di Striscia la Notizia.

La programmazione di Rete 4

Su Rete 4 invece verranno trasmesse in mattinata le repliche di Stasera Italia e Controcorrente. In tarda mattinata andranno in onda Hamburg Distretto 21, Carabinieri, Chips, Kojak, Detective in Corsia e Agenzia Rockford.

Sempre su Rete 4 andranno in onda le repliche de Il diario del Giorno e Lo sportello di Forum. Nella fascia preserale ci sarà Tempesta d’amore e Controcorrente.

Di lunedì, in prima serata, verrà trasmessa Zona bianca mentre di martedì ci saranno serie tv e film. Il mercoledì verrà trasmesso Controcorrente prima serata e di giovedì ci saranno documentari e film.

Il venerdì andrà in onda Il terzo indizio e nel fine settimana film di vario genere. Inoltre, sono in programma due nuove serie tv: East New York e Deadly Tropics.

I programmi di Italia 1

Su Italia 1 al mattino ci sarà l’appuntamento fisso con Latte e cartoni seguito da CSI New York e Chicago P.D. Nel fine settimana invece andranno in onda delle sitcom.

Resta invariata la programmazione del primo pomeriggio con Sport Mediaset, I Griffin, I Simpson e American Dad.

Nella prima serata di Italia 1 andranno in onda le repliche de Le iene presentano: Inside e Italia 1 on stage.

Da luglio verrà tramesso Battiti Live il martedì. Il mercoledì andrà in onda Chicago P.D. Di giovedì ci sarà FBI: Most Wanted.

Il venerdì sarà la volta di Chicago Fire mentre di sabato andranno in onda i film a cartone animato per i bambini. Nella prima serata di domenica verranno trasmessi Freedom condotto da Roberto Giacobbo e film in maniera alternata.

