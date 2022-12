Le Iene, Belen e Mammucari via dallo show? Le indiscrezioni

La coppia formata da Teo Mammucari e Belen Rodriguez a Le Iene ha conquistato il pubblico dello show e in tanti sono curiosi di sapere se i due resteranno al timone del programma anche per quanto riguarda la prossima stagione.

Belen e Mammucari a Le Iene

Belen Rodriguez ha debuttato a Le Iene al fianco di Teo Mammucari, che l’avrebbe fortemente voluta con lui al timone del reality show. La coppia formata dai due vip sembra essere piaciuta molto al pubblico tv e infatti secondo i rumor in circolazione i due sarebbero stati confermati anche per la seconda stagione del programma. Al momento sulla questione non vi sono conferme e non è dato sapere se le cose proseguiranno così anche nella prossima edizione del reality show.

I due hanno lavorato insieme anche a Tu Sì Que Vales, dove svolgono rispettivamente il ruolo di conduttrice e di giudice.

Per quanto riguarda Le Iene invece una delle ipotesi in circolazione è che prossimamente possa subentrare al timone del programma Enrico Papi, ma anche su questo al momento non vi sono ulteriori conferme.

Belen a Le Iene

Belen Rodriguez ha affermato di essere orgogliosa per il ruolo che le è stato affidato a Le Iene che, per lei, avrebbe sempre rappresentato un sogno. Mammucari, dal canto suo, aveva confessato di aver proposto personalmente Belen per affiancarlo all’interno del programma tv.

“Ha tutte le qualità per fare bene. Per me ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi…”, aveva detto.