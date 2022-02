Teo Mammucari svela perché Belen è stata scelta per Le Iene

Teo Mammucari ha svelato come mai Belen Rodriguez sarebbe stata scelta come conduttrice a Le Iene.

Belen Rodriguez ha fatto il suo debutto come conduttrice a Le Iene e il conduttore Teo Mammucari ha svelato di averla proposta personalmente per il ruolo nel famoso programma tv.

Mammucari aveva già lavorato con Belen in passato e sarebbe rimasto colpito dalle sue capacità come conduttrice:

“Non me l’hanno detto [che sarebbe stata con me, ndr], sono stato io a proporla. L’intuizione nasce proprio a Tu sì que vales: l’ho vista in conduzione durante una puntata in diretta, e al termine della puntata mi sono avvicinato per complimentarmi. Era stata molto brava, rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice.

Le ho anche detto che se un giorno fosse capitata l’occasione di fare qualcosa insieme avrei pensato a lei. Lei mi ha ringraziato, ed è finita lì. Poi, quando mi hanno richiamato a Le Iene, sapevo che c’erano in ballo altre opzioni. Ma non c’era nulla di sicuro, così ho fatto il suo nome. Per me ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi”, ha confessato il conduttore.

Il confronto con Ilary Blasi

Il conduttore ha dichiarato che sarebbe impossibile mettere a confronto Belen con le conduttrici che l’hanno preceduta a Le Iene, come Ilary Blasi. “È logico che Ilary sia più esperta, è stata iena per anni. Tra lei e Belen non si possono fare paragoni. È come se volessimo confrontare Zaniolo che ha vent’anni con un altro calciatore con dieci anni di carriera alle spalle. Belen ha tanti requisiti e altrettante possibilità, ma bisogna darle tempo”, ha ammesso Mammucari.