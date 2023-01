Le Iene, Davide Parenti rompe il silenzio sulla lite con Teo Mammucari

Teo Mammucari non sarà più alla guida de Le Iene perché ha altri progetti su Italia1.

E’ davvero questa la realtà dei fatti oppure c’è di mezzo la tanto chiacchierata lite con Davide Parenti? Quest’ultimo ha deciso di rompere il silenzio.

Davide Parenti rompe il silenzio sulla lite con Teo Mammucari

“A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show, Davide Parenti“, ha scritto Dagospia qualche giorno fa. Roberto D’Agostino motivava così l’assenza del conduttore Teo Mammucari nell’ultima puntata de Le Iene.

L’autore dello storico programma di Italia1, raggiunto da La Stampa, ha rotto il silenzio.

Le parole di Davide Parenti

Parenti si è limitato a dichiarare:

“Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”.

Una risposta che non soddisfa la curiosità di quanti si chiedono il motivo per cui Mammucari sia stato fatto fuori da Le Iene.

Se tra loro non fosse successo nulla, infatti, Davide avrebbe potuto tranquillamente replicare con le stesse parole del comunicato Mediaset: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento“.

Davide Parenti e Teo Mammucari: cosa è successo?

Mentre Parenti tace perché non vuole “nuocere a nessuno“, Teo non apre bocca.

Nel frattempo, Dagospia continua ad aggiungere dettagli: “Come Dago-rivelato, tra i due ci sarebbe stato uno sca**o furibondo con tanto di grandi urla e porte sbattute“.