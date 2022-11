Le Iene, Vip provano un vibratore in diretta tv: l'orgasmo è un miraggio

Le Iene, nove Vip provano un vibratore in diretta tv: l'orgasmo promesso in 30 secondi non arriva.

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda martedì 22 novembre 2022, Veronica Ruggeri ha proposto ad alcune Vip di provare in diretta tv un nuovo vibratore.

L’orgasmo promesso dal sex toys è stato raggiunto solo da tre donne.

Le Iene: Vip provano un vibratore in diretta tv

Veronica Ruggeri, in un servizio andato in onda a Le Iene, ha proposto ad alcune Vip di provare in diretta tv un nuovo sex toys. Si tratta di un vibratore americano che agisce per doppia stimolazione, promettendo di far arrivare all’orgasmo in soli 30 secondi. Alcuni personaggi, come Guenda Goria, Emanuela Folliero e Diletta Pagliano hanno rifiutato, mentre altre hanno accettato.

Le Iene, Vip con il vibratore in diretta: l’orgasmo è un miraggio

Maria Teresa Ruta, Vera Miales e Marika Fruscio sono alcune delle nove Vip che hanno accettato di testare il vibratore in diretta. Con una telecamera piazzata davanti al volto, le donne si sono sedute e hanno iniziato a manipolare il sex toy. Dopo tre minuti soltanto in tre hanno voluto proseguire con la prova e hanno raggiunto l’orgasmo dopo 6/7 minuti di stimolazione.

Il vibratore che promette l’orgasmo è bocciato

Il vibratore testato a Le Iene è stato bocciato. Le donne che hanno accettato la prova non hanno raggiunto l’orgasmo in 30 secondi. Le tre Vip che sono arrivate al piacere hanno comunque chiesto informazioni sull’acquisto.