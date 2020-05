Le location di Sons of Anarchy

Informazioni e locations di Sons of Anarchy, la famosa serie statunitense sulle avventure di un club di motociclisti.

Sons of Anarchy è ambientata nel nord della California nella città immaginaria di Charming, ma è girato in intorno a Los Angeles. Questa serie regsitra in un unico luogo perché il loro studio – in cui sono girati tutti gli interni delle loro case e uffici – è direttamente collegato al set esterno della loro posizione principale, il Teller Morrow-Automotive Repair Shop.

Informazioni su Sons of Anarchy

Sons of Anarchy è iniziata nel settembre del 2008 e quello che è andato in onda è stato il suo novantaduesimo e ultimo episodio. Ha corso lungo il palinsesto di FX per sette lunghi anni ed è stata scritta e diretta da Kurt Sutter, un genio-pazzo-squilibrato che in precedenza aveva lavorato su The Shield.

Qualcuno ha dato una definizione di SoA molto giusta: Amleto in Motocicletta. E questo perché (abbia pazienza chi lo sa già) i personaggi di questa serie sono ricalcati su quelli dell’Amleto, una delle più famose opere di Shakespeare. E andando avanti con le stagioni le citazioni di altre opere shakespeariane sono molte di più.

Ma non è solo per questo che piace questa serie. Anzi, parlando con molte persone che non hanno mai letto Amleto, né l’hanno visto a teatro, non ho mai sentito di un appesantimento dato da questo aspetto della sua scrittura. Anzi, per molti versi qualcun altro la definisce una Soap Opera ambientata nel mondo dei bikers fuorilegge.

Quello che posso dire, ad un passo dalla sua fine, è che Sons of Anarchy è un inno potentissimo contro la violenza e contro l’ipocrisia della società americana messa in evidenza da una narrazione che fa venire fuori la contraddizione sull’uso delle armi e su un’educazione che spesso non tiene conto di quello che imparano i bambini.

Una delle regole non scritte del cinema è che se vedi una pistola in scena prima o poi quella pistola sparerà. Ecco, SoA dimostra che nascere, crescere e vivere intorno alle armi genera delle conseguenze molto pesanti negli Stati Uniti. Pur restando nell’ambito della finzione si ha bene in mente le decine di migliaia di vittime da arma da fuoco e la sua enorme diffusione nel paese del Secondo Emendamento che sancisce il diritto al possesso delle armi.

Quindi no, non è questa serie ad essere una serie violenta e a traviare le persone con la vecchia scusa che la televisione fa male. La violenza è già un dato di fatto consolidato da centinaia di anni di morti ammazzati.



Teller Morrow

7333 Radford Avenue North Hollywood CA

Wendy’s House

10709 Floralita Ave, Sunland CA

Hairy Dog Bar & Lounge

10035 Commerce Ave, Tujunga CA

Opie’s House

10244 Floralita Ave, Sunland CA

Episode 2: Seeds



Opie asks for money

10023 Commerce Ave, Tujunga CA

Gemma and Donna at Grocery Store

10049 Commerce Ave, Tujunga CA

La Sons of Anarchy è una nota banda di motociclisti della California, impegnata nella lotta a quell’illegalità che non favorisce i suoi “affari”. Infatti, l’autorimessa e la produzione di film per adulti, sono solo delle coperture al traffico di armi. Clay, il presidente, è un tipo all’antica: violento e conciso. Tutto il contrario del suo giovane vice, Jax, il quale vuole cambiare le cose seguendo i consigli che il padre gli ha lasciato in un diario prima di morire.

Episode 4: Patch Over



Tara’s House

11906 Covello St, North Hollywood CA

Jax Calls Clay/ Meets Susie

3807 W. Sierra Hwy, Acton CA

Devil’s Tribe Bar

Across from 31823 Crown Valley Rd, Acton CA

Episode 5: Giving Back



Shoot-out with the Triads

2112 Hillhurst Ave, Los Angeles CA

Episode 6: AK-51



Gemma Gets Released from Jail

11949 Sherman Rd, North Hollywood CA

Episode 7: Old Bones



Jax Confronts Kohn at Floyd’s Barber Shop

10027 Commerce Ave, Tujunga CA

Episode 8: The Pull



Darby’s House

8431 Forsythe St, Sunland CA

Half-Sack Steals Ambulance

Parking lot behind 7441 Lankershim Blvd, North Hollywood CA

Bar Shoot-out

Ireland’s 32, 13721 Burbank Blvd, Van Nuys CA

Episode 10: Better Half



Half-Sack Drops of Cherry

8307 Foothill Blvd, Sunland CA

Cabin Hideout

Golden Oak Ranch, “Natalie’s Cabin”, 19802 Placerita Canyon Road, Newhall CA

Episode 12: The Sleep of Babies



Eviqua’s Safe House

11920 Cohasset St, North Hollywood CA

Gemma Helps Homeless Woman

7455 Lankershim Blvd, North Hollywood CA

Tara Meets with Wendy

9925 Commerce Ave, Tujunga CA

Clay and Jax Meet Alvarez

Anderson St, Under the 6th Street Bridge, Los Angeles

Opie and Tigs’ Deal

333 S. Mission Rd, Los Angeles CA

Tig Shoots Donna

Corner of Commerce Ave and Tujunga Canyon Blvd, Tujunga CA

Episode 13: The Revelator



Jax Meet Laroy at Bar

2315 Fair Oaks Ave, Altadena CA

Chibs Gets Stopped by ATF

9812 Samoa Ave, Tujunga CA

Episode 11: Service



Piney Talks to Mary

10412 Eldora Ave, Sunland CA

Chibs Meets with Stahl

735 Broad Ave, Wilmington CA

Zobelle Makes Deal with Mayans

708 N. Avalon Blvd, Wilmington CA

Episode 12: Culling

Episode 13: Na Triobloidi



Jax Waiting Outside Tattoo Shop

309 N. Avalon Blvd, Wilmington CA

Edmund Being Told to Kill Stahl

611 S Henry Ford Ave, Wilmington CA

Stagione 7

Episode 1: Black Widow



Wendy Leaving Rehab

12011 Sherman Rd, North Hollywood CA

Nero Meeting with Mayans at Liquor Store

1683 W. 11th St, Los Angeles CA

SAMCRO and Grim Bastards Asking About the Impala

11602 Blythe St, North Hollywood CA

Apartment Where They Track Down the Impala

Alley behind 6655 Elmer Ave, North Hollywood CA

Episode 2: Toil and Till



Tig Doing Surveillance

Alley between San Julian St and San Pedro St, South of 11th St, Los Angeles CA

SAMCO Meets with Jury in Selma

Nero Takes Wendy to Abel’s School

2411 Montrose Ave. Montrose CA

Nero Meets with Charles

1726 Colorado Blvd, Los Angeles CA

Nero and Wendy Stopped by Henry

McGarry St and E 14th St, Los Angeles CA

Episode 3: Playing with Monsters



Jax Talks with August

1046 S. Seaside Ave, San Pedro CA

Chibs Meets with Juice and Unser

916 W. Olive, Burbank CA

Chibs Meets with Althea in Parking Deck

Bellingham Ave, North Hollywood CA

Juice’s Motel

6021 Lankershim Blvd, North Hollywood CA

Episode 4: Poor Little Lambs



The Lake House

29110 Lakeshore Dr, Agoura Hills CA

