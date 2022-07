Le parole di fuoco di Corona su Ilary Blasi: “L’hai fatto per 20 anni”

La coppia vip per eccellenza scoppia ed arrivano le parole di fuoco di Corona su Ilary Blasi e sulla riservatezza chiesta: “L’hai fatto per 20 anni”

Le parole di fuoco di Fabrizio Corona su Ilary Blasi arrivano roventi da una storia Instagram: “L’hai fatto per 20 anni”. La separazione della bella Ilary da Francesco Totti scatena ironia e pragmatismo dell’ex re dei paparazzi, che sui social è arrivato a ricordarle che non può invocare discrezione su questo difficile momento della sua vita quando per tutta la parte “serena” di quella vita lei la discrezione non l’aveva mai praticata.

Fra i due ci sono vecchie ruggini ed era quasi scontato che la fine della relazione coniugale fra Ilary e il “Pupone” mettesse Corona sul sentiero di guerra.

Parole di fuoco di Corona su Ilary

Ha scritto Corona in merito alle parole della Blasi: “Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi”.

Ai colleghi: “Fate il vostro lavoro e stanateli”

Poi la chiosa al vetriolo: “Quando lei lo ha fatto per 20 anni”. E non è finita: fabrizio Corona ha invitato i suoi ex colleghi paparazzi, a fare “il vostro lavoro”. Cioè a scattare foto della nuova presunta fiamma di Totti e dell’ipotetico nuovo flirt di Blasi. Questo perché per Corona quello non sarebbe “speculare”, ma “guadagnare facendo il vostro lavoro”.