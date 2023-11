Le vip contro la violenza sulle donne: i messaggi di Diletta Leotta e le altre

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne moltissime vip si sono espresse in merito alla questione: tra queste anche Chiara Ferragni e Diletta Leotta.

Le vip contro la violenza sulle donne

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche moltissime vip, come Diletta Leotta, Chiara Ferragni o Cristina Scuccia, si sono espresse in merito alla questione. Tra queste la conduttrice di DAZN ha scritto: “Noi donne dobbiamo essere libere di essere libere”, mentre Cristina Scuccia le ha fatto eco scrivendo: “Oggi è un giorno importante. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ho conosciuto donne speciali e uomini esemplari, come lo era il mio papà! Con questo video vorrei solo dire: basta a ogni forma di violenza”.

Anche Chiara Ferragni ha deciso di esprimersi sul tema della violenza sulle donne, e si è mostrata mentre era ad una manifestazione con in mano un cartellone su cui era scritto: “Dobbiamo essere tutti femministi”. Sui social in tanti hanno accusato l’influencer di aver utilizzato la giornata dedicata alla violenza contro le donne al solo fine di ottenere visibilità, ma al momento Chiara Ferragni ha preferito non replicare alle polemiche in rete. Già in passato l’influencer si era mostrata durante i cortei fatti contro il razzismo e contro le disuguaglianze di genere.