In tre e con il volto coperto sarebbero riusciti perfino ad allontanare i cani e neutralizzare l'allarme: la banda del buco fa incetta di fitofarmaci

I “solti ignoti” in azione in Puglia, dove in provincia di Lecce la banda del buco fa incetta di fitofarmaci, contante ed attrezzature agricole specialistiche.

A Leverano i ladri scavano nella parete e depredano un negozio specializzato. Si tratta, come spiegano i media di un colpo che deve essere stato pianificato con cura, a giudicare dalle dinamiche.

La banda del buco fa incetta di fitofarmaci

Da quanto si apprende sarebbero almeno tre i ladri che nella notte tra lunedì e martedì sono riusciti “ad intrufolarsi nei locali di una ditta agricola specializzata nella vendita di prodotti e macchine per l’agricoltura, floricoltura, zootecnia e giardinaggio”.

Il negozio si trova a Leverano ed i malviventi hanno fatto incetta di materiale, arrivando a portarsi via anche un registratore di cassa. I media spiegano che, come si evince dalle immagini delle telecamere, i tre hanno agito con il volto travisato e “dopo aver tranciato i fili dell’allarme perimetrale che ha comunque suonato”.

Allontanati i cani da guardia

C’erano perfino dei cani da guardia fuori dall’area ma i malviventi hanno trovato un modo per distoglierli.

Poi i ladri hanno aperto una breccia in una parete rubando diversi prodotti, per lo più antiparassitari e fitofarmaci, tra i più costosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della territoriale che hanno avviato le indagini.