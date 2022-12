Lecce, minacce e persecuzioni alla ex compagna: arrestato

Arriva dalla provincia di Lecce una brutta e complessa vicenda di minacce e persecuzioni alla ex compagna per cui è stato arrestato un 45enne di Matino.

I media parlano di atti persecutori da parte di un uomo che in passato aveva raggirato molte altre donne spacciandosi per finanziere, soldato o imprenditore. Nel caso di specie il fermato avrebbe perseguitato la sua ultima ex compagna, minacciandola, pedinandola e raggiungendola anche sul posto di lavoro.

Minacce e persecuzioni alla ex compagna

In carcere ci è finito un 45enne fermato dagli agenti del Commissariato di Gallipoli. I poliziotti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’ipotesi di reato è di atti persecutori nei confronti della ex compagna che aveva denunciato tutto.

Di volta in volta ufficiale o imprenditore

Gli inquirenti avrebbero scoperto che l’arrestato si sarebbe reso protagonista anche di numerosi raggiri e truffe ai danni di molte donne single. Le avrebbe avvicinate in momenti di fragilità emotiva o economica ed avrebbe estorto loro “ingenti somme di denaro, con la promessa che avrebbe restituito quello che lui sosteneva essere solo un prestito”.

Da quanto si apprende alle sue vittime l’uomo si sarebbe presentato come un finanziere, in alcuni casi anche come Ufficiale dell’Esercito oppure ancora come un imprenditore nel settore del calzaturiero.