Lecco, trovato il cadavere di un uomo in un’auto fuori da una scuola elementare

Davanti ad una scuola elementare di Merate, in provincia di Lecco, è stata fatta una macabra scoperta. All’interno di un’automobile parcheggiata in via Montello, è stato trovato il cadavere di un uomo. Come riportato da Lecco Notizie, a dare l’allarme è stato un signore anziano che stava passeggiando in quella strada con il proprio cane. L’uomo ha notato una persona all’interno della macchina parcheggiata e ha subito lanciato l’allarme, avvisando il personale della scuola, che ha subito chiamato i soccorsi.

Le indagini

Dopo che il personale scolastico ha lanciato l’allarme, sono arrivati sul luogo del ritrovamento i vigili del fuoco e i carabinieri. I tentativi di rianimare la vittima purtroppo non sono serviti a nulla. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono subito partite le indagini e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire cosa è accaduto. Per il momento le generalità dell’uomo e le cause della sua morte non sono ancora note.