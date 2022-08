Les Plages Électroniques ha superato se stesso, 54000 persone al festival elettronico di Cannes

Tre giorni di festa sotto il sole di Cannes per 54.000 persone: grande successo per la 15a edizione delle Plages électroniques.

Se non conoscete le Plages électroniques fareste bene a conoscerle, è probabilmente il più bello e divertente festival europeo.

Ai piedi del palazzo del Festival di Cannes, sulla spiaggia, con i piedi in acqua.

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2020, la musica electro, rap e house ha invaso la Croisette di Cannes. Il festival Plages Electroniques ha avuto il suo più grande successo per la sua 15a edizione.

Le promesse erano ambiziose e ci sono riusciti, un festival enorme, i frequentatori del festival sono stati serviti! Per questa 15a edizione, gli organizzatori delle Plages électroniques di Cannes hanno visto le cose in grande.

Cinque palchi, una sessantina di artisti, un pubblico che ha occupato la spiaggia ma anche il Palais des festivals… Dopo un annullamento nel 2020, poi un’edizione ridotta nel 2021, i Plagistes sono potuti tornare alle loro abitudini sulla Croisette con evidente entusiasmo.

Le tre serate hanno registrato il tutto esaurito. Il sito accoglieva così 18.000 persone al giorno. Un record per questo festival, che nelle precedenti edizioni registrava il tutto esaurito per una sola serata. “È un grande successo, rappresenta il 25% in più di persone”, afferma Benoît Geli, co-organizzatore delle Plages électroniques.

“Volevamo tornare ancora più forti. Dall’inizio della crisi, abbiamo fatto e disfatto solo eventi. Abbiamo avuto il tempo di pensare a come migliorare l’esperienza dei visitatori, a come rafforzare la nostra programmazione con un maggior numero di headliner e a come ripensare la distribuzione dei palchi”, spiega Matthieu Corosine, co-direttore e co-fondatore di Plages électroniques.

Oltre alla spiaggia, all'”Open water party” (un palco posizionato in acqua la domenica), alla terrazza del Palais des festivals e a una sala chiusa per gli after notturni, l’edificio è stato messo a frutto con un tetto (il “Solarium”) accessibile dopo una solida camminata, nonché con una sala per il tempo libero nel tetto di vetro che sovrasta le scale.

Gli organizzatori si sono preoccupati anche del comfort dei partecipanti al festival. In questo periodo di temperature elevate, il personale di sicurezza era dotato di getti d’acqua per bagnare gli spettatori che ballavano sotto il sole. Anche il mare era accessibile e sorvegliato da bagnini, in modo che le persone potessero ascoltare la musica e ballare rimanendo al fresco. Inoltre, in diversi punti del festival erano presenti fontane d’acqua e i volontari hanno distribuito acqua utilizzando zaini termici.

Per evitare comportamenti abusivi da parte di alcuni, è stato raccomandato l’uso dell’applicazione Safer. Con questa applicazione, una persona può segnalare se si sente imbarazzata dal comportamento di qualcuno, se viene molestata, se è in pericolo o se è testimone di una di queste situazioni. Una volta inviata la segnalazione all’applicazione, viene assegnato un volontario per andare a trovare la persona che ha dato l’allarme.

Il festival aveva anche una “zona sicura” dove le persone potevano recarsi in caso di necessità. Questa zona è stata supervisionata dal collettivo femminista Nous Toutes, dal Family Planning e dal CIDFF (Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles) delle Alpi Marittime.

L’Electro Beaches è solito invitare artisti locali a suonare. Quest’anno non siamo stati lasciati fuori! Alcuni dei più importanti DJ in cartellone provenivano dalla regione. A cominciare da Kungs, il DJ di Tolone che ha infiammato il palco principale nella prima serata del festival.

“Un successo” per la 15a edizione

Gli artisti della Costa Azzurra hanno condiviso il palco con i più grandi nomi della musica electro e house: Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, senza dimenticare il più famoso di loro, David Guetta.

La questione della responsabilità sociale e ambientale sta diventando sempre più importante per i produttori. Lo spazio dato alle donne nella programmazione è stato aumentato, passando dal 10% al 35% degli artisti. Sono state messe in atto una “zona sicura” e azioni per prevenire la violenza sessuale e di genere. Il personale ne è stato informato. La sicurezza all’interno e intorno al festival è stata rafforzata.

Per quanto riguarda l’ambiente, l’anno scorso è stato riciclato oltre il 58% dei rifiuti. Entro il 2022, i volantini stampati saranno scomparsi. A lungo termine, l’obiettivo è quello di fare a meno della plastica durante l’evento. “Les Plages Electroniques vuole diventare un festival a emissioni zero. Al di fuori del festival, sono già state effettuate sessioni di pulizia. I food truck sono stati invitati a operare il più possibile con catering a breve distanza. I partecipanti al festival sono invitati a utilizzare il car pooling o i mezzi di trasporto: la stazione dista meno di quindici minuti a piedi.

Nei dieci giorni che vanno dall’installazione alla restituzione del sito, 1400 persone lavorano almeno una volta per le Plages électroniques. Gli organizzatori dovrebbero pubblicare a breve uno studio sull’impatto economico.

Con un budget di 5,2 milioni di euro, questa prima edizione post-crisi delle Plages électroniques non è stata priva di difficoltà. “In termini di risorse umane, è molto complicato. Il personale specializzato è costoso. C’è anche un collo di bottiglia in termini di domanda di attrezzature, in un contesto di ripresa dopo Covid. Anche la disponibilità di materiali e i loro prezzi sono sotto pressione”, osserva Benoît Géli. Questo non scoraggia le società organizzatrici, Panda Events, specializzata da quindici anni in eventi culturali e turistici, e Allover, una filiale che raggruppa le varianti di diversi festival in Francia, Marocco, Tunisia e Portogallo.

Il programma

Prima sera è stato Martin Garrix a chiudere le danze. Tre volte eletto numero uno al mondo da DJ Mag, l’olandese ha sfoderato la sua EDM (Electronic Dance Music) supercaricata a fine serata.

Sabato, la serata è stata affidata a Charlotte De Witte e Paul Kalkbrenner. A soli 30 anni, la belga è richiesta in tutto il mondo, dove i suoi muscolosi set techno fanno scalpore. Seguita da 2,7 milioni di fan su Facebook, ha anche la sua parte di haters. Il prezzo della fama…

Paul K, come lo chiamano i suoi seguaci, che a volte indossano magliette da calcio con il suo nome, ha portato sulla Croisette le sue ispirazioni berlinesi e i suoi melodiosi voli di fantasia.

Domenica, prima di recarsi all’after-party, i partecipanti alla festa hanno chiuso il ballo sulla spiaggia in compagnia di David Guetta . Non c’è bisogno di presentare il francese, che è stato in grado di portare la sua barca nelle sfere più alte. Prima tra i pionieri del genere, poi in un registro molto più “hit” e universale. Il suo passaggio dovrebbe lasciare un segno nella mente delle persone.

I puristi dei primi anni, quelli che si lamentano di ogni nuova piega presa dalle Plages électroniques, vedranno sicuramente rosso quando scopriranno il rap nel programma. Peccato per loro, tanto meglio per i curiosi. Da parte nostra, abbiamo amato l’esibizione di Damso (arrivato in ritardo per un volo cancellato) . Il peso massimo belga della scena francofona, con i suoi testi spesso amari e crudi, ha dato il tono alla giornata di venerdì.

Sabato, il suono molto estivo di Oboy ha dato il tono. È un ragazzo che ha avuto fortuna a Cannes: lì ha girato il videoclip di TDB, che è stato visto 54 milioni di volte su YouTube. Lo stesso giorno, sul palco della terrazza, sono tornati i magnetici Lala & ce, proprio come in occasione del concerto di Nizza dello scorso dicembre. Cut Killer è stato recentemente a Nizza due volte. La domenica, i “vecchietti” dell’hip-hop e gli altri andranno ad ascoltare il suo mix, che è sempre molto allettante.