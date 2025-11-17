L'esercito sudanese in conflitto: la battaglia decisiva contro le forze RSF a Kordofan

Negli ultimi giorni, la situazione in Kordofan, una regione chiave del Sudan, si è intensificata con scontri violenti tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari RSF. Questi eventi hanno suscitato preoccupazioni non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per le gravi conseguenze umanitarie che ne derivano.

Le forze RSF, dopo aver consolidato il loro controllo nella regione del Darfur, stanno ora mirando a est, cercando di conquistare la provincia di Kordofan e, in particolare, la città di el-Obeid, un’importante base militare.

La resistenza dell’esercito è feroce, soprattutto nella città di Babnusa, dove sono state respinte numerose offensive contro il quartier generale militare.

Condizioni di guerra a Babnusa

Recentemente, il quartier generale dell’esercito a Babnusa ha subito intensi bombardamenti da parte delle RSF, come dimostrano immagini satellitari che rivelano danni significativi alle strutture militari. Il fumo denso che si alza dalla zona è un chiaro segnale della gravità della situazione. Tuttavia, le truppe dell’esercito sudanese, in particolare la 22esima Divisione, hanno anche ottenuto successi, come dimostrano i video che mostrano soldati che celebrano la cattura di veicoli blindati abbandonati dai combattenti RSF in ritirata.

Le atrocità delle forze RSF

La situazione umanitaria si fa sempre più drammatica. Con la caduta di el-Fasher, l’ultima roccaforte dell’esercito nel Darfur, si sono intensificati i reportage riguardanti fame e violenze. La Sudan Doctors Network ha riportato 32 casi di violenza sessuale su minori provenienti da el-Fasher, dove le vittime hanno raccontato orribili esperienze di abuso.

Prospettive future e impatto regionale

Le battaglie in Kordofan non solo influenzano la sicurezza locale, ma potrebbero anche ridefinire l’equilibrio militare nella regione. Il colonnello Hatem Karim al-Falahi, esperto militare, ha avvertito che la capacità dell’esercito di mantenere il controllo su città strategiche come Babnusa sarà cruciale per le operazioni future. Le forze governative stanno cercando di rafforzare le loro difese e di ricevere supporto aereo per contrastare le forze RSF.

Il dramma umanitario in corso

Il conflitto ha provocato uno dei più gravi esodi forzati mai visti, con oltre 12 milioni di persone costrette a lasciare le proprie case. La crisi umanitaria è acuita dalla mancanza di aiuti internazionali e di fondi sufficienti per far fronte alle necessità immediate della popolazione. Le parole del sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Tom Fletcher, descrivono la situazione come una sofferenza inimmaginabile, definendo il Darfur come la capitale mondiale della sofferenza umana.

Nell’attesa di una risoluzione duratura, il conflitto in corso a Kordofan rimane un capitolo oscuro nella storia recente del Sudan. Le sue conseguenze, sia sul campo di battaglia che per le persone coinvolte, continueranno a far parlare di sé a livello internazionale.