Letizia Porcu presenta il nuovo fidanzato: la replica di Federico Fashion Style

L’ex moglie di Federico Fashion Style, Letizia Porcu, è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, il dj Vincent Arena.

L’hair stylis dei vip ha scritto quella che sembra essere una stoccata contro di lei via social.

Federico Fashion Style: la stoccata alla sua ex

Letizia Porcu ha deciso di non nascondersi più e in queste ore ha pubblicato sui social una foto in cui è ritratta in compagnia di Vincent Arena, il dj con cui avrebbe ritrovato la felicità dopo l’addio al marito e padre di sua figlia Sophie Maelle.

Federico Lauri, che più volte si è scagliato contro di lei via social nei giorni scorsi, si è mostrato nelle sue stories insieme a sua figlia e ha scritto: “Invece noi…”. L’hair stylist continua a difendere i suoi diritti di padre single attraverso i social e nei giorni scorsi ha pubblicamente attaccato la sua ex che, a suo dire, non gli consentirebbe di trascorrere e amministrare al meglio il suo tempo con sua figlia.

Secondo i rumor in circolazione i due si sarebbero separati a causa di una presunta doppia vita dell’hair stylist che addirittura avrebbe già un misterioso compagno tenuto segreto anche alla moglie.

Sulla questione non vi sono conferme ma Federico Fashion Style ha recentemente detto ai suoi fan di essere pronto a svelare tutta la verità sul suo conto. Durante la sua relazione con la Porcu l’hair stylist ha sempre dichiarato di essere etero, mente stavolta ha detto: “Per me l’amore non è necessariamente legato ad una donna o ad un uomo”, e ancora: “Si può amate tutto, da una pianta a una cosa simbolica”.