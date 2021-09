Levante è incinta: “Quanto verrai alla luce ti darò il mondo”

Levante ha annunciato via social di essere in attesa della sua prima figlia.

Levante ha annunciato via social di essere in dolce attesa: la cantante aspetta la sua prima figlia insieme al compagno avvocato, Pietro Palumbo.

Levante è incinta

Con una lunga lettera dedicata alla sua bambina Levante ha annunciato via social che tra appena 4 mesi sarà mamma: la cantante aspetta la sua prima figlia insieme al compagno, l’avvocato palermitano Pietro Palumbo.

I due hanno mantenuto la loro vita privata sotto il massimo riserbo e sui social Levante ha centellinato le loro foto insieme. “Una giravolta e finisce il tour ma non prima del primo set cinematografico, i camerini come gli attori quelli veri. Ora studi per una colonna sonora, un disco nuovo e nel mezzo una valanga di vita. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”, ha scritto sui social la cantante annunciato ai suoi fan di essere incinta.

Levante: i messaggi

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla cantante, più felice che mai per la notizia. Tra i colleghi famosi che le hanno fatto gli auguri per l’arrivo della sua bambina vi sono anche Paola Turani, Annie Mazzola e Gaia.

Levante: il fidanzato

Pietro Palumbo è un avvocato originario di Palermo. Nel 2020 Levante ha ufficializzato la loro storia d’amore postando alcune foto insieme a lui social, ma finora la cantante non ha mai parlato apertamente della loro vita privata.

I due a quanto pare starebbero insieme dal 2019 e il loro primo incontro sarebbe avvenuto per un colpo di fortuna: “Stiamo insieme da quasi due anni. Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: ‘Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp’.

Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale..”, ha confessato la cantante, e ancora: “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”. Poi, ironicamente, ha concluso: “Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo!”