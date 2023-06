Lewis Capaldi, uno tra i più apprezzati cantautori britannici, è stato uno degli ospiti dell’ultima edizione del festival Glastonbury, che si sta svolgendo proprio in questi giorni in Inghilterra. Purtroppo in questo periodo l’artista sta soffrendo di alcuni importanti problemi di salute che stanno inficiando la qualità delle sue performance. Per sua fortuna, ad ogni modo, i suoi fan sono molto comprensivi.

Lewis Capaldi non riesce a terminare la sua performance a Glastonbury: il pubblico finisce la canzone per lui

Sfortunatamente, di recente Capaldi ha scoperto di essere affetto dalla sindrome di Tourette, una condizione che causa tic involontari e che sta rendendo un inferno la sua vita sul palco. Già in tempi non sospetti il cantante aveva manifestato dei grossi problemi durante una recente esibizione, problemi che si sono poi nuovamente manifestati anche sul prestigiosissimo palco di Glastonbury.

Nel corso della sua performance di sabato scorso l’artista aveva ammesso che stava facendo una gran fatica a cantare, visto che la sua voce si era “impallata”. Quando poi ha iniziato a interpretare la sue hit Someone You Loved si è letteralmente dovuto interrompere, rimanendo in silenzio mentre il pubblico, emozionato, interpretava il pezzo al posto suo.

Le immagini del concerto

Il video dell’esibizione, molto commovente, sta già facendo il giro del social e mostra l’artista sul palco in un momento di particolare fragilità che non gli sta però impedendo di perseguire in ogni caso la sua più grande passione, ovvero la musica.