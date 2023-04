Lewis Capaldi potrebbe lasciare la musica: "Se la malattia peggiora smetterò"

Lewis Capaldi ha confessato che potrebbe lasciare il mondo della musica. Se la sua malattia dovesse peggiorare e creare danni non potrebbe fare un’altra scelta.

Lewis Capaldi potrebbe lasciare la musica

Intervistato da The Sunday Times, Lewis Capaldi ha ammesso che potrebbe presto dire addio al mondo della musica. L’artista scozzese soffre di disturbi d’ansia, di sindrome dell’impostore (che determina la convinzione di non meritare i successi ottenuti) e di sindrome di Tourette, malattie della sfera psichica che gli stanno già creando diversi problemi sul lavoro.

Le parole di Lewis Capaldi

Lewis ha dichiarato:

“È solo creare musica che mi fa questo. Altrimenti posso stare bene per mesi. Quindi è una situazione strana. Per ora, ne vale la pena. Ma se arriverà a un punto in cui mi starò facendo un danno irreparabile, smetterò. Odio l’iperbole ma è una possibilità molto concreta che dovrò mettere via la musica”.

La malattia sta condizionando la sua capacità di creare musica, per cui deve prendere in considerazione la possibilità di dire addio alla sua passione più grande.

Lewis Capaldi: i problemi di salute

Tra i problemi di salute di Lewis Capaldi ci sono i tic dovuti alla sindrome di Tourette. Ha dichiarato:

“Il mio tic sta peggiorando sul palco ora. Sto cercando di venirne a capo. Se non ci riesco, sono fo**uto. È più facile quando suono la chitarra, ma odio suonare la chitarra”.

Molto probabilmente, ad acuire la malattia c’è “la pressione del lavoro è il problema. I giganteschi tour. Le aspettative su di me. Quello è sicuramente fonte di ansia per chiunque, per non parlare di un enorme ipocondriaco come me“.