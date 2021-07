Libero De Rienzo, giovedì 22 i funerali a Paternopoli: aperti a tutti

Giovedì 22 luglio 2021 avranno luogo a Paternopoli, in provincia di Avellino, i funerali dell'attore Libero De Rienzo.

Libero De Rienzo, l’autopsia

Vincitore di due David Di Donatello grazie ai film “Fortapasc” e “Santa Maradona”, Libero De Rienzo ha recitato in numerosi film di successo sia per il piccolo che per il grande schermo.

Un grande vuoto, quello lasciato dal noto attore che, ricordiamo, si è spento il 15 luglio, a soli 44 anni, nel suo appartamento del quartiere Aurelio di Roma.

Sulle circostanze della morte, ancora da chiarire, continua ad indagare la procura di Roma. Dopo l’autopsia effettuata nella giornata di martedì 20 luglio, bisognerà attendere almeno 15 giorni per avere i risultati degli esami tossicologici, quest’ultimi disposti dall’Autorità Giudiziaria.

Libero De Rienzo, i funerali

In accordo con i familiari, si legge nel comunicato, il legale ha annunciato che “giovedì 22 luglio, alle ore 15 saranno celebrati, presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino, i funerali di Libero De Rienzo, al secolo Picchio”.

Le esequie non saranno svolte in forma privata, “affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente”.

Libero De Rienzo, l’ultimo saluto

Tra gli attori più amati del panorama italiano, Libero De Rienzo lascia sua moglie, Marcella Mosca, e i suoi due bambini. Un vuoto immenso quello lasciato dall’attore, con molti, tra fan e colleghi, che hanno dedicato parole di affetto tramite numerosi messaggi social.

Sempre sui social, attraverso una nota pubblicata sulla pagina del Comune di Paternopoli, il sindaco Salvatore Cogliano ha voluto sottolineare: “In merito alle notizie diffuse dalla stampa circa le esequie di Libero De Rienzo che si terranno nella giornata di domani 22 luglio sono d’obbligo delle precisazioni. La salma dell’attore di origine paternese raggiungerà il locale cimitero nel pomeriggio di domani ove riceverà la benedizione del nostro parroco don Rocco Salierno. L’estremo saluto al nostro sarà aperto al pubblico ma nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico e del divieto di assembramento. Alla forza pubblica il compito di garantire il rispetto della normativa. Alla famiglia De Rienzo la vicinanza, l’affetto ed il cordoglio dell’intera Comunità paternese”.