Libri da leggere ad agosto: gli imperdibili

I libri di thriller, ma anche d'amore, saggi sono solo alcune delle tante novità in arrivo in questi giorni di fine agosto.

Il mese di agosto è quasi agli sgoccioli, mancano davvero pochi giorni. Le case editrici però non si fermano, anzi, sono in fermento pronte a far uscire tantissimi libri per questo mese. Si consiglia di prendere penna e taccuino per tenervi informati riguardo le ultime uscite di questo mese con storie che vi accompagneranno per settembre e oltre.

Libri da leggere ad agosto

Quando si è in vacanza, magari a prendere il sole, non vi è nulla di più gratificante ches prendere un libro in mano e cominciare a perdersi tra le tantissime pagine e storie che si dipanano. Per il mese di agosto sono diversi i libri pronti per essere letti e in attesa di fare bella mostra nelle librerie o biblioteche.

I molti libri in uscita ad agosto sicuramente terranno compagnia ai lettori nel periodo autunnale. Sono storie di scrittori noti, ma anche di esordienti che non vedono l’ora di scoprirsi e venire fuori. Come al solito, le news lettere delle case editrici o anche le pagine dei social sono pronte a far scoprire tante novità per questi ultimi giorni.

Da Neri Pozza ad Adelphi passando per Iperborea o Mondadori, sono solo alcune delle case editrici pronte a entusiasmare i lettori con nuove uscite, nuovi libri che sicuramente faranno emozionare, sorridere, pensare, ma anche arrabbiare in seguito a ciò che sono in grado di raccontare e regalare.

Libri da leggere ad agosto: ultime uscite

Per coloro che sono ancora stesi sulle sdraio a prendere il sole o per chi è al fresco in montagna, sono diversi i libri da non perdere che usciranno in questi ultimi giorni del mese di agosto. Questo mese che precede poi le varie novità letterarie culmina con alcuni imperdibili da avere con sé per accompagnare i lettori negli ultimi giorni del periodo.

Sono pagine che sicuramente entreranno nel cuore di tanti lettori grazie a romanzi, saggi che permettono di fare un tuffo nella cultura. Un viaggio tra gli autori maggiormente apprezzati pronti a uscire con tante novità che sicuramente faranno impazzire i lettori che non staccheranno gli occhi dalle pagine.

Si parte da Alessia Gazzola che arriva in libreria quasi alla fine del mese, per la precisione il 29 agosto con un nuovo titolo Una piccola formalità e un nuovo personaggio che farà innamorare i lettori, come già successo con l’Allevi. Gli amanti degli scrittori giapponesi sicuramente ameranno l’ultimo di Hiiragi, ambientato in uno studio fotografico.

Non mancano poi autori già noti al pubblico dei grandi lettori come Il polacco di Coetzee che arriva a fine agosto oppure Lansdale, per coloro che vogliono perdersi tra le paagine dei thriller oppure Bernardo Zannoni con 25. La casa editrice Neri Pozza pubblica Tre sorelle di Anne Fowler insieme a tantissime altre avventure, così come Iperborea con la sua nuova collana I corvi dedicata alla saggistica narrativa, uno dei marchi di fabbrica della sua produzione.

Libri di agosto Amazon

Sono davvero tante le novità editoriali per questi ultimi giorni di agosto disponibili da ordinare sul sito di Amazon con offerte e promozioni. Cliccando sulla foto si visualizza la trama del libro. Qui sotto una classifica dei migliori libri in uscita ad agosto accompagnati dalla recensione dei vari titoli e dalle trame maggiormente avventurose.

1)Una piccola formalità, Alessia Gazzola

Alla fine di agosto torna in libreria con un nuovo romanzo con protagonista Rachele, esperta di moda e di trend che scrive di lifestyle in una rivista. Lo zio le lascia una eredità cospicua, ma capisce che vi è qualcosa di strano. Intrighi, amori e misteri, una nuova eroina tra le pagine della scrittrice de L’allieva.

2)La pietra del rimpianto, Arnaldur Indridason

Il re del thriller islandese ritorna con una nuova indagine riguardante una donna distesa a terra morta soffocata da un sacchetto di plastica. Scoperte inquietanti, un passato che ritorna, sono tutti i misteri che dovrà risolvere l’ex investigatore, ora in pensione.

3)25, Bernardo Zannoni

L’autore, vincitore del Premio Campiello del 2022, torna in libreria con un nuovo romanzo con protagonista un 25enne di oggi di nome Gerolamo che è nulla facente, solitario e che vive e mangia con una zia. Una storia sull’adolescenza, la gioventù, ma anche di dolcezza e di crudeltà tipica di questa età.

