Libri di marzo: le novità del momento

Dai generi thriller sino ai romanzi passando anche per autrici come la Maraini arrivando anche a Gino Strada, ecco tutti i libri di marzo da leggere.

Con le temperature primaverili miti non c’è cosa migliore per chi ama leggere di prendere il proprio libro preferito e cominciare la lettura in un prato circondato dalle piante in fiore. In questo periodo nelle librerie e biblioteche sono tantissimi i libri che stanno per uscire e che sicuramente catturano l’attenzione dei lettori.

Vediamo quali sono le novità letterarie da tenere d’occhio.

Libri di marzo

Thriller, saggi romanzi, saghe familiari, ma anche poesie, racconti sono alcuni dei tantissimi libri che escono nel mese di marzo. Tutti questi testi popolano gli scaffali delle librerie e biblioteche per emozionare e affascinare ogni lettore.

Se si seguono le pagine social delle varie case editrici o ci si iscrive alla newsletter è possibile essere aggiornati sulle ultime novità letterarie di questo periodo in modo da non perdere nulla del proprio scrittore o scrittrice preferita.

Inoltre, i festival letterari propongono diverse novità e incontri con gli autori in modo da essere ancora più vicini ai lettori.

In libreria tornano i grandi scrittori con tante novità come il libro postumo di Gino Strada e Francesca Michielin, cantautrice che affida alla carta una storia completamente diversa e nuova, ma sempre legata al mondo della musica.

Ogni lettore può spaziare tra piccoli e grandi volumi, compreso anche i libri di fantasy o fantascienza o testi per riflettere sul nostro mondo e pianeta in questo difficile periodo storico.

Libri di marzo: consigli

In questo mese di marzo sono tantissimi i libri in uscita che faranno emozionare, divertire, commuovere e anche riflettere. I consigli sono davvero tanti per soddisfare i gusti di ogni lettore. Tra le novità Hidden Valley Road, uscito da poco per Feltrinelli di Robert Kolke, una indagine giornalistica sul mondo della schizofrenia.

Chi ama leggere saggi troverà moltissimi libri dedicati a una tematica molto importante è attuale quale il cambiamento climatico di cui parla Schatzing portando a riflettere ognuno di noi sui pericoli che corre il pianeta e anche apportando alcune statistiche ed elementi per una panoramica sulla situazione.

A marzo le librerie si riempiono della nuova fatica letteraria di Michelle Houellebecq dal titolo Annientare che mescola sia il genere thriller, ma anche la storia d’amore per gli appassionati di entrambi i generi.

In occasione dei 100 anni di Pasolini, Dacia Maraini presenta ai lettori il suo nuovo libro dal titolo Caro Paolo sulla figura del poeta e scrittore in un romanzo epistolare per apprezzarlo in toto.

Chi ama le storie dei millennials può ritrovarsi nell’ultimo romanzo di Sally Rooney dal titolo Dove sei mondo bello uscito poco fa per Einaudi. Per indagare sul rapporto padre e figlio, Fazi pubblica Padri di Giorgia Tribuiani. In uscita anche il nuovo romanzo della Terranova con Trema la notte.

Libri di marzo Amazon

Sul noto e-commerce di Amazon si trovano tantissime novità letterarie a basso costo per tutti i generi. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui si trova una classifica con i tre migliori libri in uscita nel mese di marzo che sono molto attesi dai lettori.

1)Francesca Michielin, Il mio cuore è un organo

In uscita il 21 marzo, la cantautrice si dedica alla scrittura con questo libro che racconta di un incontro tra donne appassionate di musica. Un modo per vedere al di là in modo cristallino e toccante. In offerta con il5%.

2)Gino Strada, Una persona alla volta

Il romanzo postumo del celebre chirurgo di guerra e della sua missione che attraversa tantissimi paesi: da Kabul a Sarajevo. Gino Strada racconta delle vittime di guerra e dell’abolizione di questo massacro. Un libro più che mai attuale. Il più venduto. In sconto con il 5%.

3)Julian Barnes, Niente paura

Prendendo spunto da scrittori quali Flaubert e Zola, parla della paura atavica di ognuno, ovvero la morte cerca di trovare un senso a tutto e prova a trovare nella penna, la via migliore per la sopravvivenza. In sconto con il 5%.

Per gli appassionati di libri, si consiglia il festival letterario che si tiene a Palermo nel mese di giugno.