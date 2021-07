Libri per la spiaggia: i migliori per l’estate

I saggi, i romanzi di Pavese o della Gazzola sono solo alcune delle novità e dei libri per la spiaggia da leggere sotto l'ombrellone durante l'estate.

La lettura è una passione di moltissime persone e in vacanza, forse per il tempo a disposizione, si tende a leggere molto di più. Per questa ragione, qui è possibile trovare una lista dei migliori libri per la spiaggia da leggere in vacanza in modo da emozionarsi e tuffarsi in diverse storie che sicuramente conquistano.

Libri per la spiaggia

Per molti l’estate è il momento ideale per prendere in mano un libro e dedicarsi alla lettura perdendosi tra le sue pagine in modo da passare momenti divertenti, emozionanti e anche romantici, oltre a sognare con la fantasia. Per questo motivo, i libri per la spiaggia possono diventare i più cari amici durante le calde giornate al mare.

Il periodo estivo, soprattutto in riva al mare, è il momento ideale per prendere un libro in mano, sdraiati sotto l’ombrellone oppure al fresco per fuggire dalla realtà. La cosa bella della lettura è che permette di viaggiare e spaziare con la fantasia semplicemente senza muoversi e stando in spiaggia.

Ovviamente può essere una lettura sia impegnativa con romanzi importanti quali Il conte di Montecristo oppure Alla ricerca del tempo perduto di Proust o ancora un buon thriller che faccia venire i brividi oppure una storia d’amore che appassioni e permetta di sognare. Un libro è un alleato nei giorni di sole.

Un divertimento che permette di stare bene, rilassarsi e vivere tantissime avventure. La brezza marina, i piedi nella sabbia, il cocktail in mano e si è pronti per sfogliare e leggere le tantissime pagine del vostro libro preferito al sole di qualche spiaggia italiana.

Libri per la spiaggia: i consigliati

Questa estate è il ritorno della normalità, ma anche di prendere in mano le buone abitudini. E cosa c’è di più bello che scegliere un libro da portare in spiaggia per immergersi nella lettura. Per chi ancora è indeciso su quali libri per la spiaggia portare in valigia, ecco alcuni dei migliori consigli e suggerimenti. Sicuramente tra i tanti generi, ognuno può trovare quello maggiormente adatto.

Si trovano infatti titoli molto diversi tra loro in modo che ognuno possa scegliere la lettura maggiormente appropriata in base ai propri gusti e passioni. Dai romanzi ai racconti ai saggi sino alle graphic novel, compreso anche i quaderni di attività che permettono di tenere il cervello allenato. Si può anche optare per gli audiolibro che si trovano nelle piattaforme di Audible e Storytel che permettono di ascoltare il libro preferito mentre si è impegnati in altro.

Si segnalano anche grandi ritorni, da Carrère con Yoga sino a Klara e il sole di Ishiguro passando per Fran Lebowitz dallo stile accattivante e provocatorio che sicuramente conquisterà molti lettori passando per il nuovo romanzo della Gazzola, resa celebre dalla serie L’allieva. Ci sono poi alcune novità come Marco Vaccari, Lapenna e Sonno.

Ci sono poi libri per la spiaggia che indagano sulle pieghe dell’identità, come la raccolta di racconti Africana oppure Pelle d’uomo. Non mancano poi i grandi classici della letteratura di tutti i tempi, quali Il barone rampante di Calvino oppure Uomini e topi di Steinbeck o ancora Pastorale americana di Philip Roth.

Libri per la spiaggia Amazon

Se si sta pensando a quali libri per la spiaggia mettere in valigia, sul noto e-commerce di Amazon si trovano diverse promozioni e sconti imperdibili. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare diverse informazioni. La classifica propone i tre migliori titoli accompagnati da una breve descrizione tra quelli maggiormente venduti e apprezzati tra gli utenti di questo e-commerce.

1)Un tè a Chaverton House, Alessia Gazzola

Il ritorno di Alessia Gazzola che, dopo L’allieva e le avventure di Alice Allevi, presenta una nuova protagonista che fa sognare, che si trasferisce in Inghilterra cercando un nuovo futuro. Ambientato in un luogo affascinante e legato al passato con un mistero da risolvere. Il prodotto più venduto del settore.

2)La casa sull’argine, la saga della famiglia Casadio, Daniela Raimondi

Una saga famigliare che attraversa due secoli di storia italiana: dal 1800 sino ai giorni nostri passando per Mussolini, le due guerre mondiali. Una famiglia con personaggi che entrano dentro, una storia di profezie, lutti e anche sogni. Una saga che appassiona tutti gli amanti del genere e tiene incollati alle pagine. Si trova a uno sconto del 4%.

3)Moby Dick o la balena, Herman Melville

Una storia di viaggi e di avventura per viaggiare insieme a Ismaele e alla balena in un percorso indimenticabile. Un romanzo che appassiona tantissimi: dai piccoli ai grandi facendoli viaggiare sulle ali della fantasia e dell’avventura. Un classico stupendo e ricco per fantasticare. In vendita con lo sconto del 2%

I libri per la spiaggia si possono leggere gratis anche online nei migliori siti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.