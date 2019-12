E se Nek fosse un arrogante celebrità snob? Il cantante lo ha fatto credere per davvero ai suoi fan.

A Le Iene Nek si è reso protagonista di un improbabile scherzo di cui sono state vittime alcuni suoi fan: il cantante ha fatto credere loro di essere una celebrità snob, maleducata e assolutamente arrogante.

Nek a Le Iene: lo scherzo ai fan

“Ci è crollato un mito”, hanno dichiarato alcuni dei fan vittime dello scherzo a Le Iene con protagonista Nek. Il cantante ha fatto credere loro di essere una celebrità snob e maleducata, ma solo a telecamere spente perché, non appena loro credessero di essere ripresi con lui, si trasformava di nuovo nella star gentile da tutti conosciuta. Lo scherzo ha fatto molto divertire il pubblico di Nek, che da sempre si pone in maniera gentile e affabile verso i suoi fan, dispensando autografi, selfie e dediche affettuose.

Lo scherzo ha fatto il pieno di like anche sui social, dove il cantante fino all’ultimo non ha spiegato cosa sarebbe successo all’interno dello scherzo.

Nelle sue ultime interviste il cantante ha dichiarato che starebbe vivendo un periodo roseo per quanto riguarda la sua carriera nel mondo della musica e la consapevolezza di sé:





“Oggi ho finalmente la consapevolezza per godermi quello che mi sta succedendo. Quando ero giovane, ero più attento a piacere agli altri, a convincere tutti. Oggi se non piaccio a qualcuno me ne faccio presto una ragione, take it easy”, ha confessato. Al suo fianco è sempre presente sua moglie, Patrizia Vacondio, con la quale ha avuto sua figlia Beatrice nel 2012.