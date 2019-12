È Chiara Bordi la protagonista della quinta puntata di T'interVisco, la "Miss Bionica" che ha trasformato la difficoltà in una grande opportunità.

Quando a 12 anni hai il sogno di fare la modella, ma ti trovi – non per colpa – senza un piede, hai 2 possibilità: piangerti addosso pensando di essere sfortunata e abbandonare il tuo sogno, oppure usare quella circostanza apparentemente negativa come la più grande opportunità della tua vita e diventare finalista e vincitrice morale di Miss Italia! Chiara Bordi, la “Miss Bionica”, ha scelto la seconda strada e in questa intervista per T’interVisco ha raccontato ad Andrea Visconti la sua toccante esperienza, ma lo ha fatto a modo suo, quindi con un sorriso catalizzante sul volto. La cosa interessante è che a tutti noi, continuamente, è chiesto di prendere quella decisione. Usare le circostanze negative e le piccole grandi difficoltà della vita come scusa per abbatterci e pensare di essere stati sfortunati, oppure usarle per noi, per rendere migliore la nostra vita.

T’interVisco, la quinta puntata

Una delle cose che colpisce di più di Chiara è la frase che ha detto a sua mamma quando è arrivata sul luogo dell’incidente, perché a 12 anni avere una maturità tale significa che hai la stoffa, e Chiara lo ha dimostrato in tutta la sua giovane vita, anche nelle altre difficoltà che ha dovuto superare. La sfida del cambio di pannolino questa volta ha preso una forma un po’ particolare per via della protesi alla gamba di Chiara.

Molto interessante anche l’intervista ai papà blogger del network Superpapà che hanno raccontato ad Andrea Visconti il ruolo dei nuovi padri e l’importanza di comunicare i propri valori paterni in rete, per raggiungere più persone e sostenersi a vicenda in questo ruolo di padre così diverso per la prima volta nella storia dell’uomo.

Anche con Daniele Marzano, Andrea Fossati e Silvio Petta la sfida al cambio del pannolino ha preso una forma un po’ diversa.

