Ignazio Moser ci ha davvero provato con una bellissima quarantenne? Le dichiarazioni dell'ex gieffino in merito alla questione

Nelle scorse ore è emerso un gossip davvero succulento su Ignazio Moser, il bel ciclista, ex gieffino e fidanzatissimo con Cecilia Rodriguez da oltre 2 anni. Secondo quanto si legge su settimanali e siti di cronaca rosa, lo sportivo ci avrebbe provato con una nota 40enne milanese. Complice qualche bicchierino di troppo, pare dunque che Ignazio abbia incontrato e corteggiato la bellissima donna nel ristorante milanese “La Salumeria”, dove si trovavano a pranzo, anche se a tavoli separati. Si vocifera dunque che il “cognato” di Belen abbia addirittura seguito la dama in bagno, ricevendo tuttavia un sonoro due di picche.

Il rumor sta dunque facendo il giro del web, mentre Ignazio Moser ha voluto smentire queste voci direttamente dal suo profilo Instagram. Il 27enne trentino ha specificato che vorrebbe sapere anche lui chi sarebbe questa fantomatica 40enne, aggiungendo che quello che è stato detto non è la verità.

“Vorrei davvero sapere anch’io chi era la nota quarantenne milanese che avrei corteggiato. Se non sapete cosa scrivere, lasciate che lo faccia chi ha qualcosa di interessante e soprattutto di vero da raccontare”

Ignazio Moser: la super proposta

Nel contempo, ad ogni modo, non si placano nemmeno le voci di un possibile quanto imminente matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo due anni d’amore, sbocciato nella casa del Gf Vip, la bellissima coppia potrebbe dunque presto giungere alle nozze. A quanto pare, inoltre, lo stesso modello avrebbe già fatto la proposta ufficiale alla fidanzata, in occasione della festa per i trent’anni di Demas Milano.