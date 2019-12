Le parole pronunciare da Fedez su J-ax hanno scatenato la polemica. Il durissimo attacco di Dj Enzo su Instagram.

Ospite a La confessione di Peter Gomez, programma televisivo in onda sul canale 9, Fedez si è lasciato andare ad alcune rivelazioni importanti che riguardano la sua vita, privata e lavorativa. La puntata è andata in onda giovedì 5 dicembre e ha inevitabilmente scatenato le polemiche. Tra i tanti temi affrontati, infatti, buona parte della puntata è stata dedicata al rapporto con il collega J-ax interrottosi improvvisamente dopo un sodalizio artistico che ha regalato a entrambi grandi soddisfazioni. Le parole del rapper milanese hanno scatenato le polemiche e tra coloro che lo hanno duramente attaccato c’è anche il dj e produttore, Dj Enzo.

Fedez e J-ax: le polemiche

In studio, Fedez ha raccontato della società fondata insieme e dei buonissimi rapporti con il collega Ax. I due hanno coronato la loro collaborazione lavorativa con un album, “Comunisti col Rolex” che è stato un grandissimo successo.

Terminato il tour, però, dopo la spettacolare data allo Stadio San Siro di Milano, i due si sono detti addio senza dare spiegazioni ai fan sulla fine del loro rapporto. Spronato dalle domande di Peter Gomez, il cantante e marito di Chiara Ferragni ha rivelato che alla base della rottura ci sarebbero interessi di natura economica.





Il post di Dj Enzo

Tra coloro che hanno duramente attaccato Fedez c’è anche Dj Enzo, storico amico di Ax: “Lo conosco da 30 anni mentre tu Fedacchio l’hai conosciuto solo per business – ha scritto su Instagram -. Non è la persona orrenda che vuoi far passare. Fai certe dichiarazioni solo ora che lui sta volando e tu sei in caduta libera“. Il disc jockey ha in particolare posto l’accento sul motivo per il quale questa storia sia saltata fuori solo ora: “Lo fai un mese prima dell’uscita del suo nuovo album e ora che in tv ha un nuovo programma.

Cosa dovevi metabolizzare?“.