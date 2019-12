Floriana Secondi è tornata ospite a Domenica Live per discutere nuovamente del ricatto subito dall'ex fidanzato Daniele Pompili.

Nella puntata di Domenica Live andata in onda l’8 dicembre è tornata alla ribalta la spinosa vicenda di Floriana Secondi e del suo ormai presunto ex fidanzato Daniele Pompili. L’uomo ha infatti rifiutato la versione dell’ex gieffina secondo la quale i due non sarebbero mai stati insieme, affermando di essere consapevole di averla amata e di essere stato con lei almeno un anno. Dichiarazioni respinte a sua volta dalla Secondi, successivamente entrata in studio per commentare un video inedito.

Domenica Live: scontro tra Floriana e Daniele

Nel salotto di Barbara D’Urso, Daniele Pompili racconta la sua verità sulla relazione avuta con l’ex concorrente del Grande Fratello Floriana Secondi, scusandosi tuttavia per aver sollevato un polverone mediatico con la storia del ricatto ai suoi danni: “Intanto le chiedo scusa per aver creato questo caos, per aver messo in piazza la nostra vita privata. Per quanto riguarda il nostro fidanzamento, sì, io so di averla amata.

Se lei è di là… non so se sta sentendo, ma deve smetterla di dire falsità. Siamo stati insieme un anno e mezzo”.

Parlando poi di Floriana, Pompili smentisce le affermazioni della donna secondo cui lui si sarebbe spacciato per un miliardario: “Voglio che mi guardi negli occhi, mentre dice quelle cose. Non ho mai detto, presentandomi: ‘Piacere, Daniele, sono miliardario’. Questo comunque mi fa pensare che lei sia stata con me solo per il mio status elevato, e non perché mi voleva bene”.





Il video in esclusiva

Successivamente è stato mandato in onda in trasmissione un video inedito, che immortalava Floriana e Daniele intenti a discutere all’interno di un locale notturno in merito alla questione del ricatto fotografico. Daniele Pompili infatti racconta: “Cerco di essere calmo perché so di aver creato questo casino ma lei era consapevole delle fotografie fatte”.

A quel punto Floriana però ribatte: “C’è stata una mezza rissa, tutti mi guardavano.

Siccome non volevo far troppo rumore, non volevo finire sui giornali, ho cercato di dialogare con lui. Lui mi metteva le mani sul viso. Se io l’avessi respinto, lui sarebbe stato travolto dai ragazzini”. Suggerendo dunque che non abbia voluto scatenare un putiferio nel locale per cercare in qualche modo di proteggere Daniele dalla reazione della gente.