Kirk Douglas festeggia 103 anni insieme alla moglie Annie, 100 anni, e al figlio Michael, 75. Alcune curiosità sulla sua carriera e sulla vita.

Kirk Douglas spegnerà 103 candeline il 9 dicembre 2019 guadagnandosi il titolo di più longevo premio Oscar maschile vivente ad oggi. Il divo d Hollywood, però, ha supplicato il figlio michael di non organizzare nessuna festa di compleanno. Accanto a sua moglie (con la quale ha festeggiato 65 anni di matrimonio), la centenaria Annie, Kirk preferisce festeggiare con una semplice cena di famiglia. In un’intervista, infatti, il figlio primogenito di Spartacus, che ad oggi ha 75 anni, ha confessato: “Mio padre mi ha supplicato di non organizzare una festa per i 103 anni. Mi ha detto di programmare una cena e di portare i bambini”.





Kirk Douglas oggi: curiosità

Issur Danielovitch è il vero nome del divo di Hollywood Kirk Douglas che ad oggi compie 103 anni e rimane il più longevo premio Oscar maschile ancora in vita.

Nato ad Amsterdam, ha deciso di cambiare nome non appena approdato nel mondo del cinema divenendo Isadore Demsky. La scelta però non piace al registra teatrale Guthrie McClintic che lo modifica nell’attuale Kirk Douglas. il nome, infatti, deriva dal personaggio di un fumetto amato dall’attore, mentre Douglas era il cognome della sua insegnante di dizione all’Accademia di arti drammatiche di New York.

Kirk e Michael, il figlio avuto dalla prima moglie Diana Dill hanno un legame molto forte. Infatti, pubblicando alcuni scatti sui social, Michael celebra e onora suo padre ogni giorno. I due si sentono quotidianamente via Skype e non si può negare l’aiuto di Kirk al figlio nel mondo dello spettacolo. “Lo dico dal profondo del mio cuore. Sono così orgoglioso di essere tuo figlio” aveva dichiarato Michael in un discorso alla Walk of Fame.

Nel 2017 è uscito il libro Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood, che contiene le lettere che Kirk e Annie si sono scambiati dagli anni 50 ad oggi.

Dal volume si scoprono tantissimi dettagli sulla coppia: dal primo incontro a Parigi nel 1053 fino alla difficile relazione che però li ha portati a festeggiare 65 anni insieme. Annie era gelosa della fama e del seguito di Kirk. Nel 1958, inoltre, Kirk scriveva all’attuale moglie: “Se vivessimo fino a 100 anni, avremmo ancora tantissime cose da dirci”. Ed eccoli serviti: lei ha 100 anni, lui 103.