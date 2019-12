Novità nel rapporto tra Armando e Veronica, guai per Juan Luis e matrimonio tra Ida e Roberto: le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne.

Nella giornata di sabato 7 dicembre 2019 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che verrà trasmessa la settimana successiva: qui alcune anticipazioni, tra cui la risposta di Ida alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri e l’insinuazione secondo cui Jean Luis Ciano sarebbe in contatto con altre donne fuori dal programma.

Anticipazioni Uomini e Donne

Ad accusare il Cavaliere sudamericano di sentire altre persone oltre a Gemma è stato Armando Incarnato, che ha sostenuto di averne anche le prove. Queste consisterebbero in alcune chat che lui stesso ha detto di voler inviare alla redazione per dimostrare che ciò che dice corrisponde a verità. Scioccata da questa rivelazione, la donna è scoppiata a piangere, temendo che l’uomo da cui è presa possa non esserlo nei suoi confronti.

Un altro evento clou della puntata riguarda poi la proposta di matrimonio che Riccardo ha fatto ad Ida.

Su Canale 5 andrà in onda la risposta della donna, giunta dopo aver tergiversato e pensato attentamente. Il responso della Platano non è stato secco, ma la donna ha comunque fatto trapelare di essere intenzionata a non lasciarsi scappare l’uomo e a volergli dare una seconda possibilità. Non si sa comunque ancora se i due continueranno ad apparire nel programma.

L’ultima novità riguarda il definitivo stop alla relazione tra Armando e Veronica Ursida, dato che lui l’ha accusata di essere finta. Da parte sua l’uomo ha deciso di voler proseguire la conoscenza con Roberta Di Padua, non presente però in studio al momento della sua dichiarazione.