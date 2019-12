Andrea Damante ha "preso in giro" la sua ex Giulia De Lellis con un post su Instagram: ecco cosa ha detto l'ex tronista sui social

Andrea Damante è apparso di recente su Instagram mostrando un look inedito. Ma quello che non è passato inosservato su tutto è stata la sonora frecciatina sferrata nei confronti della sua ex Giulia De Lellis. Sfoggiando due codine sulla testa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dunque citato il titolo del libro scritto dalla web influencer proprio su di lui, lanciando una stoccata alla novella autrice. “Le corna stanno bene su tutto”, ha scritto di fatto il dj veronese, ricordando appunto la fatica letteraria della vulcanologa romana, già grande successo editoriale.

Andrea Damante commenta la sua ex

Sottolineiamo che Giulia De Lellis decise di scrivere questo libro proprio dopo i ripetuti tradimenti di Andrea Damante. Più volte l’ex corteggiatrice del dating show mariano ha difatti raccontato di aver scoperto anche traumaticamente che il suo ex fidanzato la tradiva. Il volume di Giulia non ha però dipinto il suo ex nel migliore dei modi, tanto che Andrea pare non aver gradito alcuni passi del libro. Dopo aver già commentato certe frasi in interviste passate, forse con questo post il modello ha voluto prendersi una piccola rivincita.





Del resto, quando il libro dell’esperta di tendenze uscì nelle librerie di tutta Italia, Andrea Damante commentò: “Ho fatto degli errori e non ho mai negato quel tradimento. Ma quello che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così”.

Il dj ha criticato la sua ex specialmente per aver parlato così sfacciatamente della loro intimità. “Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare […] che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto”. Concludendo così il suo intervento, Andrea aveva poi precisato di essere per il momento interessato a parlare solo del suo lavoro e del suo primo disco, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.